Por Redação O Sul | 6 de dezembro de 2022

Festa é organizada pela Promotoria da Infância e da Juventude de Porto Alegre. (Foto: Arquivo/MP-RS)

Em parceria com o Sport Club Internacional e a empresa Brio, a Promotoria da Infância e da Juventude de Porto Alegre realiza na tarde desta quarta-feira (7) a oitava edição da festa “Natal Gigante”. O evento contempla 1,5 mil pessoas, das quais mais de 900 são crianças e adolescentes de projetos sociais colorados e do programa de acolhimento institucional do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS).

As atividades terão como cenário o estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, das 13h30min às 17h30min. Na programação estão previstas brincadeiras, pintura facial, brinquedos infláveis, shows e a tradicional chegada do Papai Noel.

Dentre as atrações confirmadas estão MC da VR, SambaTri, Jalhesa e Alexandro, Valentina (participante do The Voice Kids), Seguidor F e a Banda da Brigada Militar.

Para a alimentação, cachorro-quente do Rosário, pizza da Oca de Savoia, pipoca, pastéis e bebidas da Blend. Os atrativos prosseguem com distribuição de centenas de presentes arrecadados durante ação que promoveu adoção de cartinhas com os pedidos da gurizada.

Apoios e parcerias

A coordenação da festa é da promotora Cinara Vianna Dutra Braga. Além do MP-RS, Inter e Brio, a ação tem os apoios da Associação do Ministério Público (AMP), Fundação Escola Superior do Ministério Público (FMP), prefeitura de Porto Alegre, Corpo de Bombeiros, Brigada Militar, Ministério Público Federal e Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-RS).

A lista prossegue com dezenas de parceiros, divulgados no site mprs.mp.br. Dentre eles estão Grupo Zaffari, High Jump, JR Estruturas para Eventos, PUCRS, Unimed, Corsan, Colégio Farroupilha e Estapar.

(Marcello Campos)

