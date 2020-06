Geral Quase 13 milhões de brasileiros ainda não enviaram a declaração do Imposto de Renda 2020

Por Redação O Sul | 15 de junho de 2020

Em 2019, aproximadamente 46% dos contribuintes haviam entregado as declarações a quinze dias do fim do prazo de entrega. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Faltando 15 dias para o fim do prazo de entrega do IRPF (Imposto de Renda da Pessoa Física) 2020 a Receita Federal informou que recebeu, até as 11h desta segunda-feira (15), 19.142.089 milhões de declarações.

Esse número representa quase 60 % da expectativa de entrega, que é de 32 milhões de documentos. Em comparação com o ano passado houve um aumento percentual. Em 2019, aproximadamente 46% dos contribuintes haviam entregado as declarações a quinze dias do fim do prazo de entrega.

Nesse sentido, o Supervisor Nacional do IR, Joaquim Adir alerta para que o contribuinte não deixe a entrega da declaração para os últimos dias. “É importante que o declarante junte a documentação e comece o preenchimento para o envio, a fim de se evitar atropelos de última hora, já que muitas dúvidas surgem nesse momento. Adir destaca ainda que, o quanto antes a declaração for regularmente enviada, mais rápido será o processamento e a restituição.

Para quem tiver dúvidas ou dificuldades no preenchimento da declaração, a Receita Federal, em parceria com diversas instituições de ensino, conta ainda com o Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF). Através dele, o contribuinte dispõe de mais um canal de atendimento, virtual e gratuito, para esclarecimentos.

Prazo estendido

Em abril, a Receita Federal estendeu prazo de entrega do dia 30 de abril para 30 de junho. A multa para o contribuinte que não fizer a declaração ou entregá-la fora do prazo será de, no mínimo, R$ 165,74. O valor máximo será correspondente a 20% do imposto devido.

As mudanças objetivam evitar aglomerações de contribuintes no atendimento da Receita, bem como em empresas ou instituições financeiras, de modo a contribuir com o esforço governamental de diminuir a propagação do novo Coronavírus.

Destaca-se que o cronograma dos lotes de restituição foi mantido, apesar da prorrogação do prazo de entrega da declaração para junho de 2020. Assim, pela primeira vez, as restituições começam a ser pagas ainda durante o prazo de transmissão das declarações.

Outra mudança é quanto ao dia do crédito bancário, que normalmente se dava no dia 15 de cada mês. A partir de agora, o pagamento da restituição será realizado em lote no último dia útil do mês. As informações são da Receita Federal.

