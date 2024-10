Porto Alegre Quase seis meses depois, Aeroporto Salgado Filho retoma pousos e decolagens nesta segunda

Por Redação O Sul | 20 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Operações estão inicialmente restritas a voos com origem ou destino a cinco cidades brasileiras. (Foto: Arquivo/Fraport Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Fechado desde 3 de maio devido aos estragos das enchentes, o Aeroporto Salgado Filho volta nesta segunda-feira (21) a receber pousos e decolagens de voos comerciais. As operações no terminal de Porto Alegre estão restritas a viagens com origem ou destino a São Paulo, Campinas (SP), Rio de Janeiro, Belo Horizonte (MG) e Brasília, das 8h às 22h. Já os embarques e desembarques internacionais devem ser retomados em 16 de dezembro.

As rotas são operadas pelas empresas Azul, Gol e Latam. Para novembro, é esperada a reativação das rotas entre a capital gaúcha e as cidades gaúchas de Pelotas (Sul do Estado), Santa Maria (Centro), Santo Ângelo (Noroeste) e Uruguaiana (Fronteira-Oeste), além de Curitiba (PR).

De acordo com a Fraport Brasil, que detém a concessão do aeroporto desde 2017, estão programados 71 pousos e decolagens para este primeiro dia de retomada. A expectativa é que a movimentação seja ampliada de forma progressiva: mesmo funcionando com pista reduzida, o Salgado Filho já comporta até 128 operações aéreas por dia.

Paralisação

A unidade era uma das mais movimentados do País, até sofrer danos severos pela inundação. Parte dos voos comerciais com origem ou destino a Porto Alegre passou então a ser absorvida pela Base Aérea de Canoas, a cerca de 10 quilômetros de distância.

Em sintonia com exigências internacionais de segurança para a volta das operações, governo federal e Fraport montaram um plano de recuperação de infraestrutura. Isso permitiu avanços graduais, como a retomada (em 15 de julho) dos serviços de check-in e check-out de passageiros, transportados por via terrestre entre os dois terminais.

O aeródromo militar da cidade vizinha manterá esse papel complementar por mais alguns meses, até que não seja mais necessário para tal logística, conforme frisou o ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho:

“Na medida em que houver demanda no terminal de Canoas, a gente mantém. Depois será feito um processo de redução dos voos na Base Aérea. Vamos esperar até dezembro para então decidir pelo fim ou continuidade da transição.”

As declarações foram feitas durante cerimônia no terminal da Zona Norte de Porto Alegre, na sexta-feira (18). Costa Filho chegou a bordo de um avião da Força Aérea Brasileira (FAB), acompanhado do colega Paulo Pimenta (Comunicação Social da Presidência da República), para uma cerimônia oficial de reinauguração da pista.

Também compareceram ao evento parlamentares, representantes da prefeitura, governo gaúcho, Aeronáutica e empresa Fraport Brasil, que detém a concessão do Salgado Filho desde 2017.

Investimentos

O fechamento do Salgado Filho demandou investimentos públicos e privados em aeroportos regionais. A concessionária pediu ao governo federal a revisão extraordinária do contrato de concessão, sob a justificativa de que a interrupção das atividades e a necessidade de reparar os estragos geraram um impacto financeiro sem precedentes em décadas de história do aeroporto.

Em agosto, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) deu sinal-verde a liberação de quase R$ 426 milhões à empresa pelo Ministério de Portos e Aeroportos. No dia 27 de setembro, por meio de medida provisória, o Ministério de Portos e Aeroportos foi autorizado a repassar à Fraport a quantia, que será efetivada à empresa em parcelas, mediante a comprovação da necessidade de gastos – o valor total pode ser reajustado durante o processo.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/quase-seis-meses-depois-aeroporto-salgado-filho-retoma-pousos-e-decolagens-nesta-segunda/

Quase seis meses depois, Aeroporto Salgado Filho retoma pousos e decolagens nesta segunda

2024-10-20