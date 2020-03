Mundo Quase um bilhão de pessoas em todo o mundo foram confinadas para combater o novo coronavírus

Por Redação O Sul | 22 de março de 2020

Covid-19 já deixou mais de 9 mil mortos e ao menos 210 mil infectados em todo o mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde Foto: Reprodução Covid-19 já deixou mais de 9 mil mortos e ao menos 210 mil infectados em todo o mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Quase um bilhão de pessoas em todo o mundo foram confinadas neste domingo (22) para combater a pandemia do novo coronavírus, que já deixou mais de 9 mil mortos e pelo menos 210 mil infectados, segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), quando se espalhou para novos países, incluindo a Colômbia, que anunciou sua primeira morte. Agências internacionais, no entanto, já falam em 13 mil mortos e mais de 300 infectados.

A pandemia levou cerca de 35 países a aplicar medidas severas de contenção, que paralisam diversos setores da economia. Na Itália, o país mais afetado, a situação está se tornando mais grave, com mais de 4,8 mil mortes. O primeiro-ministro Giuseppe Conte anunciou o fechamento de todas as fábricas não essenciais em uma mensagem na televisão na noite de sábado (21).

O país de 60 milhões de pessoas agora é o epicentro da doença, que apareceu na cidade de Wuhan na China em dezembro do ano passado e depois se espalhou para o resto do mundo.

A Itália registra um número de mortes semelhante à China continental e ao Irã – o terceiro país mais afetado do mundo – juntos, e tem uma taxa de mortalidade de 8,6% entre os casos confirmados de covid-19, significativamente maiores do que a maioria dos países.

O Irã é o país mais afetado no Oriente Médio. O número de mortos atingiu 1.685, com 129 mortes nas últimas 24 horas, já os infectados somam 21.638. Nos Estados Unidos, um terço da população começou a aplicar medidas de contenção mais ou menos rigorosas em cidades como Nova York, Chicago e Los Angeles. Outras partes dos Estados Unidos podem restringir suas medidas.

A Espanha anunciou no sábado um aumento de 32% no número de mortos e o presidente Pedro Sánchez alertou que devemos nos preparar para “dias muito difíceis”. Neste domingo, o governo do país decidiu estender por mais 15 dias o estado de emergência contra o novo coronavírus, anunciado em 14 de março.

Na França, o número de mortos é de 562 pessoas. A polícia está usando helicópteros e drones para garantir que as pessoas fiquem em casa, conforme decreto. O número de casos de coronavírus na Alemanha aumentou 1.948 nas últimas 24 horas para 18.610. Esse salto representa um aumento de 12% nos números de sábado. Enquanto isso, o número de mortes aumentou de oito para 55.

