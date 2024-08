Geral Queda de avião: Polícia Federal prepara laudo sobre o local do acidente e planeja ouvir os donos e os funcionários da Voepass

Por Redação O Sul | 13 de agosto de 2024

O acidente aéreo causou a morte de 62 pessoas – quatro tripulantes e 58 passageiros. (Foto: Reprodução)

A Polícia Federal (PF) iniciou as investigações para apurar as circunstâncias que levaram à queda do avião turboélice da Voepass, em Vinhedo (SP), e apontar possíveis responsabilidades criminais. O acidente aéreo causou a morte de 62 pessoas – quatro tripulantes e 58 passageiros. Um laudo preliminar sobre o local do acidente deve ficar pronto até sexta-feira. O documento trará o resultado da perícia feita em cima de objetos encontrados em meios aos escombros, como celulares, notebooks, malas etc.

Na fase das oitivas, a PF se planeja para colher o depoimento dos donos da companhia aérea, da equipe de manutenção das aeronaves da Voepass e dos operadores das Torres de Comando. Os policiais também já mapearam as testemunhas que viram o avião despencando de uma altura de 4 mil metros, rodopiando no céu e se espatifando sobre o quintal de uma casa em Vinhedo. Eles também devem ser ouvidos.

A investigação é conduzida pela delegacia da Polícia Federal em Campinas.

“Não descartamos nenhuma hipótese até agora. O inquérito foi aberto com base no artigo 261 do Código Penal, que fala sobre o crime de atentado à segurança área”, disse o chefe da PF em Campinas, delegado Edson Geraldo de Souza.

Os depoimentos devem ser feitos após a PF ter acesso aos áudios das caixas pretas do avião. O material foi extraído pela equipe do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), vinculado à Força Aérea Brasileira, que conduz uma investigação paralela focada na prevenção e compartilha as informações de interesse criminal com a PF. Segundo o chefe do Cenipa, brigadeiro do ar Marcelo Moreno, os gravadores registraram “com sucesso” os dados de voz e de voo relacionados à aeronave.

Enquanto analisa os áudios, uma outra equipe de engenharia da Cenipa avalia as peças dos aviões encontradas no lugar do acidente para verificar se todas estavam funcionando na hora da queda. Partes dos motores e da cauda do avião foram recolhidas e encaminhadas ao laboratório do Cenipa, em Brasília. Um relatório preliminar deve sair em até 30 dias.

Uma das hipóteses aventadas é a de que o avião perdeu a sustentação devido à formação de gelo nas asas. As aeronaves ATR 72-500 possuem um sistema anti-gelo e os pilotos são treinados em técnicas para fazer o degelo, como diminuir a altitude do voo. Os investigadores devem esclarecer por que essas práticas não foram realizadas ou não surtiram efeito.

Peritos e papiloscopitas da PF também estão atuando na identificação das vítimas por meio do exame dos cadáveres e de material genético. Esse trabalho vem sendo conduzido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML) de São Paulo. Em coletiva de imprensa, Vladimir dos Reis, diretor do IML, disse que todos morreram de forma instantânea, “no momento em que a aeronave tocou no chão”, e que as queimaduras ocorreram após o óbito. A Polícia Civil de São Paulo também instaurou um inquérito sobre a tragédia.

Sem prazo para ser concluído, o relatório final do Cenipa deve basear parte das investigações da PF. O documento irá apontar os “fatores contribuintes” para a queda de avião, que se debruçam sobre três pilares: o fator humano, que envolve até a consulta a médicos e psicológicos sobre as condições em que se encontravam o piloto e os copiloto acidentados; o fator material, que trata de aspectos de desenho, projeto e fabricação da aeronave; e o fator operacional, que avalia a interação entre os pilotos e o avião por meio da experiência deles, fenômenos meteorológicos e manutenção da aeronave.

Reportagem do Fantástico revelou que o avião da Voepass apresentou problemas no ar-condicionado, falha no sistema hidráulico e contato anormal com a pista meses antes do acidente. Este último caso chegou a provocar um “dano estrutural” na aeronave, conforme foi relatado no sistema de manutenção da empresa. Todos esses elementos devem ser levados em conta na investigação do Cenipa e da PF. As informações são do jornal O Globo.

