Saiba quem é Davi Alcolumbre, o novo presidente do Senado

Por Redação O Sul | 2 de fevereiro de 2025

Alcolumbre recebeu 73 votos, enquanto que Marcos Pontes e Eduardo Girão obtiveram quatro votos cada. (Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado)

O senador Davi Alcolumbre (União-AP) foi eleito presidente do Senado em votação no último sábado (1º). Ele já presidiu a Casa entre 2019 e 2021, e contou com o apoio do atual presidente Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que deixa o cargo após dois mandatos.

Davi Alcolumbre (União-AP) recebeu 73 votos, enquanto que Astronauta Marcos Pontes (PL) e Eduardo Girão (NOVO) obtiveram quatro votos cada um.

Davi Alcolumbre tem 47 anos e nasceu em Macapá (AP). Começou a cursar Ciências Econômicas, mas não concluiu o curso. O primeiro cargo público ocupado por ele foi como vereador de Macapá, em 2001. Ele foi eleito para a função pelo PDT. Dois anos depois, foi eleito deputado federal, função que ocupou por três mandatos seguidos.

Em 2014, foi eleito pela primeira vez para o Senado. Concorreu ao governo do Amapá em 2018, mas terminou em terceiro lugar, com 23,75% dos votos.

No ano seguinte, foi eleito presidente do Senado. Alcolumbre chegou a ocupar a presidência da República interinamente em outubro de 2019, durante viagens do então presidente Jair Bolsonaro, do vice Hamilton Mourão e do ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Foi reeleito para o segundo mandato como senador nas eleições de 2022.

Para voltar à presidência, Alcolumbre fechou acordos com senadores aliados ao governo Lula (PT) e também com partidos com ligação com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A intenção é que o parlamentar consiga manter uma rede de apoio para a recondução ao cargo após as eleições gerais de 2026.

O senador também ficou conhecido, nos últimos anos, por ser um dos grandes articuladores das emendas parlamentares. É também um dos principais líderes da Casa, responsável por negociações de bastidores que envolvem cargos e relatorias. O papel desempenhado por Alcolumbre nestes casos ajuda a explicar a facilidade com que se tornou o candidato de consenso nesta eleição, tendo reunido o apoio de 12 partidos, entre eles o PT, de Lula, e o PL, de Jair Bolsonaro.

Na nova gestão no Senado, terá o desafio de equilibrar interesses dos dois aliados, dando sequência aos projetos econômicos do governo Lula ao mesmo tempo em que terá que oferecer respostas aos bolsonaristas, que querem fazer andar temas como a anistia aos golpistas do 8 de Janeiro e o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal.

Saiba quem é Davi Alcolumbre, o novo presidente do Senado

