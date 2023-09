Esporte Quem é João Fonseca, tenista brasileiro campeão juvenil do US Open

Por Redação O Sul | 10 de setembro de 2023

João Fonseca, do Brasil, comemora vitória sobre Learner Tien, dos EUA, na final do US Open juvenil 2023. (Foto: Reprodução)

Maior destaque recente do cenário juvenil do tênis brasileiro, João Fonseca, de apenas 17 anos, deixou o status de promessa para trás na noite de sábado ao conquistar o título do US Open e de quebra assumir o posto de número 1 do mundo entre tenistas de até 18 anos. Agora, as apostas passam a girar em torno da chegada ao circuito profissional, nova realidade desse típico adolescente carioca, torcedor do Flamengo e fã de açaí.

Terceiro brasileiro a conquistar um título juvenil de Grand Slam em simples, depois de Tiago Fernandes (2010) e Thiago Wild (2018), João Fonseca se destacou no fim do ano passado, quando comandou a conquista do Brasil na Copa Davis Juvenil. Em 2023, foi vice-campeão de duplas no Australian Open e chegou às quartas de final em simples, resultado individual que repetiu em Roland Garros e Wimbledon. No início do ano, João também recebeu um convite para disputar a chave principal do Rio Open, primeira experiência entre profissionais.

Antes de abraçar o tênis, como quase todo brasileiro João já era um apaixonado por futebol. Torcedor do Flamengo, ele não hesita em responder que seria um profissional dos gramados caso não fosse tenista. No tempo livre, o carioca gosta de jogar cartas com o avô e não dispensa um açaí no café da manhã quando está no Brasil. É fã de Bia Haddad e diz ter se inspirado na postura da tenista durante sua campanha no US Open. “Me inspirei na Bia Haddad, porque ela joga com o coração”, disse após a conquista do Grand Slam.

Ao fim do duelo contra o norte-americano Learner Tien, vencido de virada por 2 sets a 1 (4/6, 6/4 e 6/3), o brasileiro decretou o fim de sua trajetória no juvenil e projetou os próximos passos de sua carreira, que já é observada de perto por ninguém menos que o suíço Roger Federer, dono de 20 títulos de Grand Slam.

Desde o início do ano, o brasileiro é patrocinado pela marca esportiva do ex-tenista, que conta com apenas outros dois atletas do esporte: a polonesa Iga Swiatek, que deixa o posto de número 1 do mundo após o US Open, e a jovem estrela americana Ben Shelton, que fez sua primeira semifinal de Grand Slam perdendo para Novak Djokovic.

“Aqui se encerra minha carreira no juvenil. Agora é ir com tudo para o profissional”, cravou João.

