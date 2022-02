Geral Quem é Monark, o apresentador que defendeu a existência de partido nazista

9 de fevereiro de 2022

Monark foi desligado do Flow Podcast após fala sobre nazismo. (Foto: Divulgação)

O apresentador Monark foi demitido do podcast Flow na terça-feira (8) após defender no programa a existência de um partido nazista, o que é proibido por lei. Ele também foi criticado por entidades judaicas e pediu desculpas pela declaração, afirmando que estava bêbado.

Mais conhecido na internet como Monark, Bruno Aiub tem 31 anos e é um dos maiores youtubers de games do Brasil. Nascido em São Paulo, ele se mudou para Curitiba há cerca de 10 anos, pouco depois de começar a fazer vídeos para o YouTube, em 2009.

O início do projeto foi para ajudar amigos em fóruns de games na internet, dando dicas de jogos como MineCraft e League of Legends.

Com um humor ácido, o influenciador ganhou reconhecimento com as transmissões ao vivo e vídeos sobre jogos clássicos da nova geração. Para além dos games, Bruno também compartilhava curiosidades sobre famosos e fatos inusitados.

Em entrevista ao jornal O Globo, em 2013, Monark, que passava o dia e a madrugada em frente ao computador, falou sobre a dificuldade de conquistar o público e da obrigação para criar conteúdos novos para seu canal, que atualmente conta com mais de 3,3 milhões de assinantes.

“Conquistar o próprio público não é fácil, e sorte é fundamental. Não basta ter talento. No fundo, é um estresse, porque acordo todo dia com a obrigação de fazer alguma coisa legal. Já postei uns 1.200 vídeos e, às vezes, acho que já falei tudo o que tinha para falar”, declarou.

Nesse início, ele chegou a fazer uma parceria com Leon, do canal “Coisa de Nerd”.

Rotina

Na época, ele contou que chegava a ganhar de R$ 15 mil a R$ 30 mil com a produção de seus conteúdos para o canal.

Ele ainda afirmou ser “o próprio estereótipo do nerd” ao relatar que não gostava muito de sair de casa e detalhar sua rotina diária, quase toda em frente ao computador.

“Todo dia acordo perto de meio-dia. Tomo um suco, entro na internet e almoço geralmente num restaurante de comida a quilo perto da minha casa. No fim da tarde, depois de jogar um pouco, gravo e posto um ou dois vídeos.”

O sucesso na internet ajudou o jovem a expandir a atuação para outras áreas. O paulistano é um dos fundadores e sócio ou administrador de diversas empresas constituídas em nome do Flow, entre as quais a Flow Produção de Conteúdo Audiovisual e a IB Holding de Participações, segundo a Junta Comercial de São Paulo (Jucesp).

Criado por Monark e por Igor Coelho (Igor 3K), o Flow é um dos podcasts com maior audiência do Brasil e tem 3,6 milhões de inscritos só no canal do YouTube.

O apresentador já foi criticado por declarações consideradas racistas e homofóbicas. Em 2021, Monark foi muito criticado depois de ter questionado no Twitter se “ter opinião racista é crime”.

Após a fala nazista, Monark foi desligado do podcast e também vai deixar de ser sócio das empresas produtoras, de acordo com a assessoria de imprensa. As informações são do portal de notícias G1.

