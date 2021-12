Brasil Quem pediu reaplicação do Enem 2021 já pode consultar resultado

Por Redação O Sul | 14 de dezembro de 2021

Quem fez o pedido de reaplicação do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2021 já pode consultar a Página do Participante para saber se teve a solicitação aprovada. De acordo com o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), os aprovados terão a possibilidade de participar das provas em nova data: 9 e 16 de janeiro de 2022.

A oportunidade é destinada a quem não compareceu ao exame por estar com sintomas de doenças infectocontagiosas previstas nos editais. Pessoas afetadas por problemas logísticos durante as provas, de infraestrutura ou por outras ocorrências específicas também puderam pedir para realizar o exame no início do ano que vem.

Nas datas em que ocorrerá a replicação, o Inep também aplicará o exame para as Pessoas Privadas de Liberdade ou sob medida socioeducativa que inclua privação de liberdade (Enem PPL) 2021 e para os que se inscreveram entre 14 e 26 de setembro, após nova oportunidade destinada aos isentos da taxa de inscrição que faltaram ao Enem 2020. O Inep aplicou o Enem 2021 (impresso e digital) em 21 e 28 de novembro.

O Enem avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. Ao longo de mais de duas décadas, o exame tem sido uma das principais portas de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sisu (Sistema de Seleção Unificada) e de iniciativas como o ProUni (Programa Universidade para Todos).

Segundo O Inep, instituições de ensino públicas e privadas utilizam o Enem para selecionar estudantes. Os resultados são usados como critério único ou complementar dos processos seletivos, além de servirem de parâmetros para acesso a auxílios governamentais, como o proporcionado pelo Fies (Fundo de Financiamento Estudantil).

