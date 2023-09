Futebol Quem são os favoritos da Liga dos Campeões da Europa?

Por Redação O Sul | 26 de setembro de 2023

A Liga dos Campeões da Europa, também chamada de Champions League, é um evento e tanto para qualquer interessado em futebol. Afinal, times fortes, jogadores de elite e a disputa do torneio em solo europeu tornam a Champions League emocionante.

E na atual edição a emoção está garantida desde a fase de grupos, já que o sorteio dos grupos formou o famoso “grupo da morte” no grupo F. Os integrantes são Paris Saint-Germain (FRA), Borussia Dortmund (ALE), Milan (ITA) e Newcastle (ING).

O atual campeão

Carregando o peso de ser o atual campeão e favorito em todas as competições que participa, o Manchester City (ING) começa essa temporada com uma bela sequência de vitórias recentes.

Na Champions League de 2022/23, o Manchester City levantou a taça, assim como na Premier League e na Copa da Inglaterra. Ou seja, o Manchester City vem de uma ótima temporada com a conquista da tríplice coroa. Será que o bom trabalho da equipe comandada por Pep Guardiola pode levar a uma nova hegemonia na Europa? Será que após a conquista da “orelhuda”, o City atingiu o teto de seu desempenho?

De todo modo, o time teve sorte no chaveamento da Champions, ficando em um grupo relativamente fácil, com RB Leipzig (ALE), Young Boys(SUI) e Estrela Vermelha(SER), clube que os azuis de Manchester venceram com certa facilidade por 3×1.

O que será que o futuro aguarda para o time que teve a primeira conquista da Liga dos Campeões na temporada passada?

O maior campeão

O Real Madrid (ESP) é soberano na competição continental europeia e eternamente favorito. Nenhuma outra potência europeia chega perto do número de títulos do Real Madrid (ESP) na Liga dos Campeões. E, na verdade, vai demorar até que uma equipe o ultrapasse.

Afinal, são 14 Champions League dos Merengues, sete a mais que as conquistas do segundo colocado, o Milan (ITA). O último título, inclusive, foi na temporada de 2021/22, graças a uma belíssima atuação do brasileiro Vinícius Júnior. Em geral, a história do Real Madrid com a Champions League é uma história de sucessos com uma longa temporada de seca. Foram 31 anos sem ganhar a Liga, de 1966 a 1997, até que a situação mudasse.

Na edição de 2023/24, o time está no grupo C, enfrentando Napoli (ITA), Braga (POR) e Union Berlin (ALE).

O favorito que nunca confirma

A história do Paris Saint-Germain (FRA) com a Liga dos Campeões é uma das mais complicadas que existe. O PSG é um time multimilionário. Até recentemente, contava com estrelas mundiais como Neymar, Messi e Sérgio Ramos. Agora, o clube decidiu alçar o francês Kylian Mbappé à condição de único supercraque da equipe parisiense.

Depois de uma temporada 22/23 decepcionante e recheada de crises, a direção do PSG fez uma profunda reformulação no clube que culminou com a chegada do treinador espanhol Luis Enrique. E os impactos dessa mudança já podem ser vistos. Na estreia da Liga dos Campeões, o PSG derrotou o Borússia Dortmund por 2×0, no já mencionado grupo da morte.

Mesmo assim, a história do PSG com a Liga dos Campeões pode arrepiar a espinha dos mais interessados em superstições e maldições. O melhor desempenho da equipe foi em 2020/21, quando chegou às finais e perdeu para o Bayern de Munique (ALE).

Além disso, a história do PSG está recheada de eliminações traumáticas. Contra o Barcelona, em 2014/15 e em 2016/17 (quando foi derrotado com um vexatório 6×1), Real Madrid, em 2017/18 e Manchester United em 2018/19.

Com tantos tropeços e dificuldades de chegar até a final, será que esse ano será o ano do PSG? O fato é que, devido aos investimentos que tem havido no time na última década, o time é sempre favorito ao título de todas as competições que disputa. Falta, “apenas”, ultrapassar as dificuldades que sempre mantêm o título da Champions League distante do PSG. E boa sorte para o time francês nesta temporada!

Quem são os favoritos da Liga dos Campeões da Europa?

