Futebol Arábia Saudita: Novo Eldorado dos Futebolistas?

Por Redação O Sul | 19 de setembro de 2023

Foto: Reprodução

A Arábia Saudita contrata cada vez mais jogadores de elite – e por cachês bem altos. Clique e conheça as projeções e análises sobre a Arábia Saudita no futebol.

O mercado internacional do futebol está surpreendendo a velha guarda e, também, jogadores e fãs mais novos. A Arábia Saudita está comprando jogadores de elite e montando times nunca vistos, por valores nunca antes vistos. Enquanto torcedores e o amplo público tentam entender o que está acontecendo, a imprensa aponta que a Liga da Arábia Saudita é sem precedentes na história do futebol. Sa popularidade está se tornando cada vez mais forte, assim como os operadores de apostas esportivas, como o 1xbet.

Algumas das contratações recentes feitas pela Arábia Saudita foram de Neymar e Malcom, por exemplo, ambos brasileiros. Assim, Neymar jogava pelo Paris Saint-Germain e agora é parte do Al Hilal, em uma contratação de 90 € milhões.

Já Malcom foi negociado por 30 € milhões. E estes são apenas alguns dos grandes jogadores comprados na última janela de transferências dos clubes. Mas como a Liga da Arábia Saudita tem conseguido movimentar tanto capital no futebol?

A Ascensão da Arábia Saudita no Futebol: Estratégia e Poder Econômico

Movimentando aproximadamente R$ 1 bilhão em contratações no futebol recentemente, a Arábia Saudita vem se consolidando no esporte. Há quem diga que a Europa fazia o mesmo que a Arábia Saudita faz agora: pagar alto e reter talentos.

Apesar disso, a presença massiva da liga da Arábia Saudita no futebol tem razões estratégicas e políticas. Quem defende esta tese é José Antonio Lima, doutor em Relações Internacionais pela USP.

Segundo o acadêmico, diversificar o setor de entretenimento no país é parte do plano da Arábia Saudita que visa modificar a imagem do país e rota do comércio internacional. E a viabilidade das contratações com altas quantias parte do fundo soberano saudita, de onde sai o dinheiro das contratações.

Fundo esse que, inclusive, recebe investimentos privados, mas, principalmente, do governo monárquico. Portanto, uma certa modernização da Arábia Saudita ocorre, atualmente, por meio do futebol.

Neste país, o esporte não conta com a mesma tradição que em outros lugares do mundo. Entretanto, graças ao fundo soberano saudita, as contratações são praticamente irrecusáveis. Logo, a liga da Arábia Saudita vai se tornando uma colecionadora de jogadores de elite, adquiridos por altos valores.

“Visão 2030”: A Estratégia Saudita no Mundo do Futebol e Seus Desafios Globais

E será que isso vai durar? O fato é que a presença saudita no futebol é parte de um projeto maior, o chamado “Visão 2030”. Executado na ala esportiva com o fundo soberano saudita, este mesmo fundo é dono de 75% do capital dos clubes.

Logo, trata-se de um movimento estratégico que envolve a política nacional e internacional. Se a Arábia Saudita se consolidar como um polo futebolístico, perder este lugar se dificulta.

Mas é esta consolidação que ainda não se realizou, visto que o futebol no Oriente Médio ainda não tem o mesmo apelo popular como na Europa e nas Américas. Logo, os torcedores e fãs do esporte do lado ocidental do mundo acompanham os craques e seus times como podem – até então, ainda com entusiasmo. E os torcedores sauditas demonstram que acompanham fervorosamente o futebol, como demonstrado pela torcida saudita na Copa do Catar.

Após 2030, talvez teremos respostas mais sólidas. Até lá, resta acompanhar as aquisições e desempenho e adaptação dos jogadores em clubes da Liga da Arábia Saudita. Parece, afinal, que o país quer seu lugar no mundo do entretenimento, mundial e nacionalmente.

Com um projeto em andamento, o resultado disso ainda é imprevisível, da mesma forma que tantas contratações de jogadores da elite por clubes de um país ainda é novidade. Deslocando a Europa como centro do futebol mundial, o que acontece com os clubes mais tradicionais?

Será que os futuros melhores jogadores estarão, também, em clubes sauditas? No aguardo do que pode acontecer, as projeções são incertas, e destacam que o espaço angariado pela Arábia Saudita difere do que foi ocupado pela Europa no cenário mundial do futebol até então.

