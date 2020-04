Dicas de O Sul Quem tem saudades de Game of Thrones?

Por Redação O Sul | 17 de abril de 2020

Quem está com saudades da série — ou se você ainda não assistiu — pode começar vendo todos os episódios das oito temporadas pela HBO, que ainda mantém Game of Thrones em seu catálogo. Foto: Reprodução/Pixabay Quem está com saudades da série — ou se você ainda não assistiu — pode começar vendo todos os episódios das oito temporadas pela HBO, que ainda mantém Game of Thrones em seu catálogo. (Foto: Reprodução/Pixabay) Foto: Reprodução/Pixabay

Há cerca de um ano chegava ao fim uma das séries de maior sucesso em todo o mundo: Game of Thrones. Em uma noite de , de 2019, a HBO levou milhões de espectadores para a frente da tela para conferir o destino de cada um dos personagens de Westeros no último episódio da produção mais cara já produzida para televisão — nos oito anos da série, a HBO investiu ao menos 650 milhões de dólares na produção.

Baseada nos livros da série As Crônicas de Gelo e Fogo, do autor norte-americano George R. R. Martin, considerado uma das pessoas mais influentes do mundo pela revista Time, a série se passa na Idade Média e conquistou fãs em todo o mundo com elementos de magia e bruxaria, guerras e criaturas fantásticas, além dos grandes efeitos especiais e um roteiro que deixava o público perplexo em determinados momentos.

Quem está com saudades da série — ou se você ainda não assistiu — pode começar vendo todos os episódios das oito temporadas pela HBO, que ainda mantém Game of Thrones em seu catálogo. Mas para entrar de verdade no espírito da série, nada como mergulhar nos inúmeros jogos com esse tema para se sentir dentro da trama. Um dos mais famosos é Game of Thrones Conquest, lançado em 2017 para as plataformas Android e iOS. Com a dinâmica já conhecida de jogos para celulares, Conquest permite aos seus usuários construir cidades e exércitos, formar alianças e até mesmo criar dragões. A série também serviu de inspiração para muitos jogos de cassino online, como o caça-níquel da plataforma LeoVegas, que disponibiliza uma grande variedade de caça-níqueis online, além de jackpots com a mesma temática.

Para quem prefere jogos de tabuleiro, A Guerra dos Tronos – Board Game promete envolver tanto os fãs da série quanto quem nunca assistiu nenhum episódio. Nesse jogo de tabuleiro, cada jogador assume o papel de uma das casas de Westeros e tem a missão de dominar diversos territórios até conquistar o Trono de Ferro.

Se gosta de ler, os supracitados livros de George R. R. Martin que inspiraram a série estão disponíveis nas principais livrarias do país. O box com cinco livros acumula mais de 5.200 páginas, o que representa diversão garantida por um bom tempo.

Com o final de Game of Thrones, as emissoras — tanto a HBO quanto outras — têm investido em séries do gênero fantasia para preencher o espaço junto a esse público. Da própria HBO, a série House of the Dragon, inspirada no livro Fire and Blood, de George R. R. Martin, conta a chegada da família Targaryen em Westeros. A série ainda não tem data para ser lançada.

Já a Netflix aposta em The Witcher, que estreou no último dia 20 de dezembro e tem como protagonista um caçador de monstros com poderes sobrenaturais. Com um investimento também milionário — somente a primeira temporada custou 80 milhões de dólares —, a nova série é a tentativa da Netflix de atrair o público desse nicho e levantar o gênero fantasia, que está em repouso desde o final de GoT.

Ainda é cedo para saber se vai dar certo, mas a audiência das quatro primeiras semanas bateu todos os recordes da Netflix: The Witcher foi visto por 76 milhões de usuários, mostrando que o legado de Game of Thrones continua forte.

