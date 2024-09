Porto Alegre Quem usar a faixa exclusiva para ônibus da avenida Ipiranga, em Porto Alegre, a partir desta segunda-feira, sofrerá 7 pontos na carteira de motorista

Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2024

A utilização pelos demais veículos estava liberada provisoriamente nos trechos onde houve comprometimento do talude do Arroio Dilúvio. (Foto: Pedro Piegas/PMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após avaliação dos técnicos da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) e da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, a faixa exclusiva da avenida Ipiranga, em Porto Alegre, voltará a ser restrita ao transporte público, táxis, lotações e escolares a partir desta segunda-feira (9), no período 6h às 9h e das 16h às 20h. A utilização pelos demais veículos estava liberada provisoriamente nos trechos onde houve comprometimento do talude do Arroio Dilúvio, em razão do reforço ostensivo na fiscalização ao longo da via para orientar ciclistas e motoristas sobre o respeito à sinalização e a restrição de acesso à ciclovia nos trechos interditados.

Segundo o Artigo 184 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a circulação na faixa ou via de tráfego exclusivo é considerada infração gravíssima, passível de multa de R$ 293,27 e 7 pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e previsão de recolhimento do veículo.

Quanto às faixas com horários de circulação exclusiva, o ingresso nestes trechos pelos demais veículos é permitido somente para embarque ou desembarque de passageiros, quando não houver placa de regulamentação Proibido Parar e Estacionar (R-6c), ou para acesso às ruas laterais, postos de combustível, pontos de comércio, residências etc.

Os veículos, ao ingressarem em vias onde exista tal restrição, devem utilizar a exclusiva apenas para acessar a faixa central, não devendo permanecer nela mais do que o tempo necessário para a manobra de troca de faixa. É importante que a circulação, se inevitável, ocorra no menor trecho, respeitando-se a sinalização do local, devendo o condutor indicar a intenção de saída da faixa através das luzes de direção (setas) durante todo o trajeto. A exclusiva visa a priorizar o fluxo do transporte coletivo, resultando em um melhor deslocamento para todos os cidadãos.

O mapa com a localização de todas as faixas exclusivas e corredores de ônibus na Capital está publicado no Portal de Transparência da Empresa Pública de Transporte e Circulação de Porto Alegre (EPTC), na página do Observatório de Mobilidade, em eptctransparente.com.br.

