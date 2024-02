Agro Quer pegar leve no carnaval? Saiba como é feita a cerveja sem álcool

Por Redação O Sul | 10 de fevereiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











O Brasil é o terceiro maior produtor de cerveja. (Foto: Unsplash)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Brasil é o terceiro maior produtor de cerveja – só fica atrás da China e dos Estados Unidos. Uma edição do podcast De onde vem o que eu como conta quais são os ingredientes básicos da cerveja e traz curiosidades sobre outras duas bebidas comuns no carnaval: a água e a caipirinha.

Mas se você quer pegar leve no carnaval, saiba como é feita a cerveja sem álcool.

As cervejas sem álcool são uma boa alternativa para quem não abre mão de tomar uma gelada. Seja por motivos de saúde ou simplesmente para evitar a ressaca no dia seguinte, muitas pessoas optam por saborear cervejas com teor alcoólico praticamente nulo.

A cerveja sem álcool possui propriedades isotônicas, e seus carboidratos auxiliam na reposição de energia. Por esse motivo, a bebida é comumente chamada de “cerveja esportiva”.

Mas como é que são produzidas as cervejas sem álcool?

Assim como as outras cervejas, essas bebidas são feitas com uma combinação de água, malte, lúpulo e leveduras. O processo de produção é praticamente o mesmo nos dois casos. E existem diversas formas de obter uma cerveja sem álcool.

A cerveja pode ser produzida utilizando leveduras especiais que não produzem álcool durante a etapa de fermentação. Outra opção é fazer a remoção térmica da substância, ou seja, elevar a temperatura até o álcool evaporar.

No Brasil, uma das técnicas mais utilizadas era a da fermentação interrompida. Durante a fermentação, os açúcares do mosto se transformam em álcool e gás carbônico. Geralmente, o processo é feito a 12º C. Na fabricação da cerveja sem álcool, isso é feito a cerca de 6º C. Nessa temperatura, a fermentação produz os aromas característicos da cerveja ao mesmo tempo em que deixa de gerar teor alcoólico.

A pesquisadora Natalia Oliveira, do Núcleo de Estudos em Cerveja Artesanal Universidade Federal de Lavras (MG) explica qual é a outra maneira de produzir cerveja sem álcool: “A gente faz a cerveja normalmente e depois passamos a bebida por uma destilação para separar a cerveja e o álcool, porque o álcool evapora mais fácil”, detalha a pesquisadora.

Hoje, a tecnologia permite que mais produtores brasileiros de cerveja realizem o processo de desalcoolização depois da fermentação normal. Essa técnica permite produzir uma cerveja com 0,0% de álcool na sua composição.

Os ingredientes básicos da cerveja são água, cevada, lúpulo e leveduras:

– Cevada: é a base da cerveja. Com esse cereal é produzido o malte, ingrediente que contém açúcares que serão consumidos pelas leveduras;

– Leveduras: são fungos que consomem o açúcar do malte e formam o teor alcoólico da cerveja;

– Lúpulo: o ingrediente vem das flores dessa planta e ajuda na formação de espuma, além de servir como conservante da bebida.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Agro

https://www.osul.com.br/quer-pegar-leve-no-carnaval-saiba-como-e-feita-a-cerveja-sem-alcool/

Quer pegar leve no carnaval? Saiba como é feita a cerveja sem álcool

2024-02-10