Por Redação O Sul | 18 de setembro de 2020

Paulo Gustavo e Thales Bretas (D) estão juntos desde setembro de 2014. (Foto: Reprodução)

Paulo Gustavo falou sobre o desejo de criar om os filhos no Brasil. Perguntado por um fã nos Stories do Instagram, o ator explicou que deve morar fora do país por um período, mas a ideia é retornar ao país. “Penso em criar meus filhos no Brasil. Amo estar aqui perto dos meus amigos, da minha família e trabalhar aqui. Penso também em morar fora um tempo, porque o Thales quer estudar e fazer doutorado. Mas é algo pontual, quero viver no Brasil”, explicou em vídeo.

Respondendo outro fã, Paulo também disse que não é ciumento na relação com o marido Thales Bretas. “Depende muito do comportamento da pessoa que você está. E ele me deixa muito seguro e eu também passo segurança. Sou apaixonado por ele”. Em agosto, o ator comemorou o aniversário de 1 ano do filho Gael. “Vou te ajudar a ser um homem ético, educado, justo, carinhoso e amado! Conte comigo!”, escreveu o ator nas redes sociais.

