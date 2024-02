Acontece R24R: Técnica revolucionária permite colocação de implante mamário com recuperação em 24 horas

Por Redação O Sul | 6 de fevereiro de 2024

O método chegou ao Brasil há poucos anos e se popularizou através das redes sociais. Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

No verão, a procura por procedimentos estéticos e cirurgias plásticas costuma aumentar. Os corpos ficam mais expostos, e o calendário social mais movimentado. Combinados, esses dois fatores podem intensificar a autopercepção – especialmente das características consideradas negativas por cada um. Entre as mulheres, uma das insatisfações mais frequentes é com o tamanho do colo, e uma nova técnica vem permitindo que elas realizem o aumento dos seios sem precisar deixar de lado o trabalho e outros afazeres: é o método Real 24 Recovery, que possibilita a colocação de implante mamário com recuperação em 24 horas.

A técnica conhecida como R24R chegou ao Brasil há poucos anos e se popularizou através das redes sociais. O processo, entretanto, foi desenvolvido há mais de 20 anos por um cirurgião norte- americano, sendo testado e aperfeiçoado ao longo das últimas duas décadas. “É uma revolução em relação às próteses de mama. No mesmo dia, a paciente já pode levantar os braços completamente. No dia seguinte, já pode dirigir e levantar pesos de até 15 quilos. Esse método preserva a autonomia da mulher. Em duas semanas, já pode até se exercitar”, explica o cirurgião plástico Vinicius Russi, especialista na cirurgia.

Apesar das muitas vantagens, ainda se trata de uma operação cirúrgica, e os cuidados no pós-operatórios precisam ser seguidos à risca. Neste caso, eles incluem o uso dos medicamentos prescritos pelo médico, uma alimentação saudável e atenção para evitar movimentação exagerada. A técnica também não pode ser utilizada em todas as colocações de próteses – é necessário que o quadro da paciente seja compatível com os pré-requisitos para a realização da R24R, o que será analisado pelo cirurgião.

De acordo com Russi, uma alternativa interessante para quem quer uma mudança mais intensa é combinar os implantes mamários com a cirurgia de contorno corporal. Neste procedimento, o tecido adiposo é removido de lugares indesejados, como a barriga ou os braços, e reposicionado em locais onde se deseja conseguir maior volume, como o quadril ou os glúteos. O médico garante que ambas as operações são seguras, e frequentemente podem ser realizadas juntas. Membro especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, Russi opera em Porto Alegre, com clínica na Av. Nilo Peçanha, nº 2825, sala 1706.

