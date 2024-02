Acontece Vice-presidente do BRDE, Ranolfo Vieira Júnior, é presença confirmada no VIII Fórum Rio Grande do Sul: Novos Horizontes

Por Redação O Sul | 6 de fevereiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Evento que discute crescimento do estado é aberto ao público, com inscrições gratuitas Foto: Foto: Divulgação Governo RS Foto: Divulgação Governo RS Foto: Foto: Divulgação Governo RS

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O já tradicional Fórum Rio Grande do Sul: Novos Horizontes para o Desenvolvimento chega a sua oitava edição em 2024. O evento, que reúne grandes nomes do poder público e do empresariado para debater o crescimento do estado, neste ano acontece no dia 8 de fevereiro, na sede da SABA, em Xangri-lá, das 14h às 18h30.

O encontro é aberto ao público – o objetivo, afinal, é estimular as trocas entre representantes dos mais diversos segmentos. A inscrição é gratuita, e a participação pode acontecer tanto de forma presencial quanto virtual. O Fórum é uma oportunidade única para os gaúchos conhecerem a fundo as percepções dos líderes do estado acerca dos caminhos possíveis para a economia do RS.

Nesta edição, a abertura será feita pelo vice-governador Gabriel Souza, e o encerramento ficará a cargo do governador Eduardo Leite. O diverso time de painelistas é composto por Adolfo Brito, presidente da ALRS; Artur Lemos, secretário-chefe da Casa Civil do RS, Fernando Lemos; presidente do Banrisul; Ranolfo Vieira Júnior, vice-presidente do BRDE; Alberto Guerra, presidente do Grêmio FBPA; Alessandro Barcellos, presidente do SC Internacional; César Saut, presidente da Rio Grande Seguros e vice-presidente da Icatu Seguros; Claudio Bier, presidente do Simers; Fabiano Dallazen, diretor da Corsan Aegea; Nei Manica, presidente da Cotrijal; Ricardo Faria, presidente da Granja Faria e ainda o empresário Dunga. A reunião terá a mediação do vice-presidente da Rede Pampa, Paulo Sérgio Pinto.



O vice-presidente do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, Ranolfo Vieira Junior, destaca a importância do Fórum para o trabalho da instituição: “depois de fecharmos um ano com marcas históricas no Rio Grande do Sul, com R$ 2 bilhões em novos investimentos, é importante ao BRDE seguir alinhado aos projetos estratégicos que impactam positivamente a economia gaúcha. Neste contexto, o fórum liderado pela TV Pampa torna-se um indicador de caminhos que fortalecem as diferentes cadeias produtivas, estimulando o desenvolvimento do estado de maneira sustentável.”

As inscrições para participar do evento podem ser feitas através do site forumnovoshorizontesrs.com.br/. O fórum também será transmitido para o todo o mundo pelo canal da TV Pampa no Youtube e pela Rádio Liberdade.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/brde-ranolfo-vieira-junior-forum/

Vice-presidente do BRDE, Ranolfo Vieira Júnior, é presença confirmada no VIII Fórum Rio Grande do Sul: Novos Horizontes

2024-02-06