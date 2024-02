Acontece Vitor e João Pedro: Lançamento de “Mulherão” marca o início de nova fase na carreira da dupla gaúcha

Por Redação O Sul | 6 de fevereiro de 2024

Com uma combinação envolvente de sertanejo e elementos pop, a canção promete se tornar um sucesso nas rádios e plataformas digitais. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A dupla sertaneja Vitor e João Pedro está conquistando espaço e corações por todo o Brasil com o lançamento da música “Mulherão”. Com uma combinação envolvente de sertanejo e elementos pop, a canção promete se tornar um sucesso nas rádios e plataformas digitais.

Naturais de Osório, no litoral norte gaúcho, os irmãos Vitor e João Pedro deram os primeiros passos na música no final de 2017. “Começamos com uma proposta acústica, eu fazendo a segunda voz e tocando violão, e o João Pedro a primeira. A inclusão de uma banda permitiu um crescimento rápido, mantendo a autenticidade e a energia que nos caracteriza.” E João Pedro ainda acrescenta: “Conquistamos os palcos de diversas cidades gaúchas, oferecendo shows sertanejos animados e bailes que se estendiam por horas a fio.”

O reconhecimento veio com o lançamento do single “Do jeitin que é” em 2018, seguido do clipe de “Previsão de Volta” em 2022. João Pedro lembra: “Foi em 2023 que atingimos o ápice de nossa carreira com o lançamento do DVD ‘Resenha’, gravado em nossa cidade natal. Ali, apresentamos uma mistura de releituras de sucessos anteriores e músicas inéditas, incluindo ‘Grenal’, ‘Previsão de Volta’ e, o mais recente lançamento, a cativante ‘Mulherão’, que já está sendo bem recebida nas rádios de todo o Brasil e nas plataformas digitais”.

Parceria estratégica com o grupo priori: investindo no futuro da dupla

Em um passo estratégico para impulsionar o crescimento da dupla, Vitor e João Pedro anunciaram, em 2023, uma parceria com o Grupo Priori. “Sob a liderança de Neuri Bertinatto, presidente do grupo, essa colaboração vai além do apoio financeiro. É um compromisso conjunto de investir no desenvolvimento contínuo da marca Vitor e João Pedro”, afirma Vitor. João Pedro completa: “A formalização do acordo ocorreu na sede do Grupo Priori, em Porto Alegre, com a presença de nossa equipe e do Grupo Priori. Além do suporte financeiro, a parceria inclui aquisições estratégicas e suporte jurídico e administrativo especializado, mostrando uma abordagem holística para impulsionar nossa dupla para novos patamares de sucesso.”

O lançamento recente do DVD e a história musical vibrante de Vitor e João Pedro indicam que essa parceria é estratégica e bastante promissora, sendo apenas o começo de uma fase ainda mais emocionante em suas carreiras.

A dupla se despede convidando você para ouvir “Mulherão” nas principais plataformas digitais e a pedi-la nas na sua rádio preferida. “A participação do fã é fundamental para levar nossa música a todos os cantos do Brasil. Obrigado pelo apoio e carinho que sempre tiveram com a gente!”, finaliza João Pedro.

