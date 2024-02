Tecnologia Casal de influencers é exemplo de como a internet exalta e depois “cancela” quem faz sucesso; entenda

Por Redação O Sul | 6 de fevereiro de 2024

Campbell e Jett Pucket em vídeo publicado nas redes sociais. Foto: Reprodução/Instagram Campbell e Jett Pucket em vídeo publicado nas redes sociais. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Há uma linha do tempo inevitável para a viralização. Primeiro, há a fama crescente, depois, a onipresente afeição online, seguida pela queda da popularidade digital. Já vimos isso acontecer várias vezes.

Lembra-se de Ken Bone, o senhor com um suéter vermelho que conquistou corações durante um debate presidencial nos Estados Unidos em 2016? Não demorou muito para que os detetives da Internet descobrissem seu histórico desagradável no Reddit.

O criador de emas favorito do TikTok? Você já sabe para onde isso vai. (Na linguagem da internet, esses personagens são frequentemente chamados de “Milkshake Ducks”). Agora, Campbell e Jett Puckett estão vivendo a segunda metade dessa linha do tempo.

Os Pucketts, um casal que vive no estado americano da Geórgia, ganharam destaque no TikTok, onde Campbell Puckett publica regularmente vídeos do casal exibindo suas roupas. Tecnicamente, a conta é de sua mulher, mas Jett Puckett se tornou amado pelas maneiras muito particulares com que ele exalta sua mulher, a quem ele chama carinhosamente de Pookie.

“Esta é a melhor roupa para um encontro noturno de sexta-feira”, diz Jett Puckett em um vídeo de novembro, apontando para a minissaia e o cardigã da mulher. “É o visual sexy, mas elegante, que eu adoro”, diz ele em um vídeo do casal se preparando para assistir a um jogo de futebol americano universitário.

No início, os espectadores ficaram perplexos com os vídeos do casal. Muitos os consideravam um canal para passar por uma vergonha alheia aguda. Mas, nas últimas semanas, a maré mudou. “Eu amo esse homem”, diz um comentário em um vídeo recente. “Ele é tão esquisito em todos os vídeos, mas é tão doce”, diz outro.

Foi aí que o inevitável aconteceu: à medida que o casal se tornou mais popular, as pessoas começaram a investigar seu histórico online. Um usuário do TikTok postou uma captura de tela do que parecia ser o LinkedIn de Jett Puckett e narrou seu currículo, obtendo 2 milhões de visualizações. (Esse vídeo não revelou nada desagradável, mas apontou os méritos acadêmicos e profissionais de Puckett).

Os riscos da exposição

Campbell Puckett é uma influenciadora que está tentando conquistar um público e, como tal, convidou a internet em geral a prestar muita atenção nela. Esse cenário, no entanto, não acontece apenas com pessoas que buscam fama.

A esta altura, todos devem entender a velocidade e a facilidade com que toda a experiência online de cada um está disponível para consumo público. Mas questões mais amplas envolvem pegadas digitais e, à medida que as gerações são criadas em um mundo onde nunca houve uma época sem internet, essas pegadas estão ficando maiores e mais difíceis de manejar a cada dia.

Nossos detritos pixelados podem variar de banais e inofensivos a postagens que podem afetar negativamente a vida pessoal ou a carreira de alguém ou, simplesmente, causar constrangimento indesejado ou não merecido.

Pegadas digitais

“As pessoas comuns precisam estar cientes de que, sem quase nenhum esforço próprio, suas vidas podem explodir de repente e se tornar alimento para o consumo e julgamento público”, disse Kate Lindsay, autora da newsletter de cultura digital Embedded, em uma entrevista. (Lindsay enfatizou que ela não estava apoiando as ações de Campbell Puckett, mas estava falando de forma mais ampla).

“Acho que é do interesse de todos que sua presença na Internet seja regularmente eliminada”, acrescentou ela. “Há algumas pessoas que parecem acreditar que isso é evitar ou fugir da responsabilidade, mas eu realmente acho que a exclusão é a responsabilidade. Você percebe que isso é ruim e que não o representa mais.”

Pookie e suas roupas provavelmente serão esquecidas tão rapidamente quanto apareceram, mas o ciclo de viralização certamente começará de novo para outra pessoa. Provavelmente, ele já começou.

