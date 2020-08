Nesta quarta-feira (26), acontece o primeiro jogo da grande final do Gauchão 2020. Caxias e Grêmio se enfrentam às 21h30 (de Brasília), no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, para o jogo de ida da decisão. E, para a decisão, a Rádio Grenal FM 95,9 terá cobertura especial com uma equipe diretamente de Caxias do Sul, já para trazer na véspera da partida todos os detalhes das equipes levando informação, detalhando o ambiente da cidade, além de ouvir dirigentes e a população.

O Grêmio sobe a serra em busca de uma vitória para manter a tranquilidade no jogo de volta, no próximo domingo (30), na Arena. Já o Caxias tenta garantir um bom resultado em casa para segurar o tricolor em Porto Alegre. Além da final, a equipe de Renato Portaluppi busca manter a invencibilidade das últimas 15 partidas. No entanto, das três derrotas gremistas no Campeonato Gaúcho, duas foram para o Caxias.

A programação da Rádio Grenal já com clima de final estará no ar desde às 6h da manhã, com uma grade repleta de conteúdo durante todo o dia. Nossos comunicadores estão escalados para informar, contextualizar e ambientar tudo o que envolve a primeira partida entre Caxias e Grêmio.

Uma hora antes da partida, às 20h30 tem início a Jornada Esportiva da Rádio Grenal, com comentários, reportagem e análises, pensado da melhor maneira para trazer o clima da decisão na serra gaúcha.

A partida inicia às 21h30 e na Rádio Grenal você acompanha o jogo com a narração de Haroldo de Souza, comentários de Luiz Carlos Reche, análise de arbitragem de Diego Real, reportagens de Bruno Flores e Bruno Soares, e plantão de Rogério Bohlke.

Logo após o término do jogo, tem início o programa Debate Bola que segue toda a madrugada, ao vivo, com todas as entrevistas, repercussão do jogo, opiniões e a interatividade permanente com os ouvintes.