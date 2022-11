Acontece Rádio Pampa é homenageada pelo Ministério das Comunicações, em Brasília

Por Redação O Sul | 24 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











A homenagem foi recebida por Marcos Menezes, representante da Rede Pampa em Brasília. Foto: Cléverson de Oliveira/MCom Foto: Cléverson de Oliveira/MCom

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em cerimônia alusiva aos 100 anos do Rádio no Brasil, o Ministério das Comunicações (MCom) homenageou a Rádio Pampa (97,5 FM) “por sua contribuição ao desenvolvimento da radiodifusão e por acreditar no Rádio como um meio de comunicação que une, integra, diverte, informa e faz parte da vida de todos os brasileiros”.

O evento ocorreu na quarta-feira (23), em parceria com a Empresa Brasil de Comunicação (EBC). Na ocasião, a Rádio Pampa e demais radiodifusores, emissoras, entidades e personalidades do setor destacados receberam medalhas em bronze, confeccionadas pela Casa da Moeda.

“A rádio continua voando. A iniciativa de levar os aplicativos de rádio FMs para os celulares foi fundamental para este momento. Com mais de 250 milhões de aparelhos telefônicos no país com modo FM, vamos ter muito mais gente escutando rádio”, comentou o ministro das Comunicações, Fábio Faria. “Já fizemos mais de mil migrações de rádios para FM, tivemos também o parcelamento das outorgas. Foi uma entrega de todo o time que temos no Ministério, ouvindo todas as entidades. Acredito que demos ainda mais vida longa para este ramo que é tão importante”, completou o ministro.

História

A primeira transmissão radiofônica no Brasil ocorreu em 7 de setembro de 1922, para comemorar o Centenário da Independência do Brasil. Na ocasião, o presidente da República à época, Epitácio Pessoa, abriu a programação. O discurso do presidente foi propagado por meio de um transmissor de 500 watts, fornecido pela empresa norte-americana Westinghouse e instalado no Morro do Corcovado, local onde hoje está a estátua do Cristo Redentor.

A transmissão experimental foi realizada graças às iniciativas do cientista e educador carioca Edgar Roquette-Pinto. Em abril do ano seguinte, foi inaugurada a primeira emissora brasileira: a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro.

Rádio Pampa

Segunda emissora a compor a Rede Pampa, a Rádio Pampa, que comemora 45 anos de história em 2022, conta com programação ao vivo 24 horas por dia, trazendo as principais notícias do Brasil e do mundo, além de atualização constante sobre o trânsito, a previsão do tempo e demais serviços aos ouvintes gaúchos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece