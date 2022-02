Mundo Rainha Elizabeth II testa positivo para o coronavírus

Por Redação O Sul | 20 de fevereiro de 2022

Monarca britânica teve contato com o filho Charles dois dias antes do teste positivo dele

A Rainha Elizabeth II testou positivo para Covid-19, segundo informou o Palácio de Buckingham, neste domingo (20). O pronunciamento da casa real informou que a monarca britânica está com “sintomas leves de resfriado” e passa bem.

“Ela espera continuar com “tarefas leves” em Windsor durante a semana”, completa o documento. “Ela continuará recebendo atendimento médico e seguirá todas as orientações apropriadas”, acrescentou o Palácio de Buckingham, por meio de um comunicado.

Contato com Charles

Durante a última semana, o príncipe herdeiro Charles testou positivo para Covid-19 pela segunda vez. Na ocasião, a Rainha Elizabeth II havia tido contato com seu filho dois dias antes dele testar positivo para a doença.

Durante a última semana ela havia se reunido digitalmente com os embaixadores da Espanha e da Estônia. Poucos dias depois, na última quarta-feira, a monarca se encontrou pessoalmente com o major-general Eldon Millar, encarregado do relacionamento entre a rainha e as forças armadas, e seu antecessor, o contra-almirante James Macleod.

Na ocasião, ele comentou durante um momento de descontração que não conseguia se mover muito. Na ocasião ela brinca com dois funcionários do governo britânico. Em seguida ela aponta para os pés e se arrasta um pouco para frente. Eles então vão até ela e a cumprimentam com um aperto de mãos.

