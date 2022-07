Cláudio Humberto Ranking: governador de PE é o mais mal avaliado

Por Cláudio Humberto | 22 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governador socialista de Pernambuco, Paulo Câmara, é o campeão absoluto em desaprovação dos seus próprios cidadãos, segundo aponta o ranking do Instituto Paraná Pesquisas, com base em levantamentos realizados nos Estados desde junho. Segundo esse ranking, o governo Paulo Câmara (PSB) é desaprovado por quase 70% (exatos 69,5%) dos seus eleitores. Em 2º lugar na desaprovação está o catarinense Carlos Moisés, alvo de processos de impeachment, bem atrás, com 44,5%.

Baixa aprovação

Apesar dos problemas que enfrentou, Carlos Moisés soma 50% de aprovação dos cidadãos de Santa Catarina. Só 25,4% aprovam Câmara.

Os bem avaliados

Os dois governadores de maior aprovação são o de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), com 64%, e o baiano Rui Costa (PT), com 63,7%.

Mandam bem

Ratinho Junior (PSD), do Paraná, é o 3º no ranking positivo, com 63% de aprovação, e o alagoano Paulo Dantas (MDB), em 4º, tem 58,3%.

Herança bendita

Novos governadores, como Dantas, herdaram a avaliação de eleitos em 2018. No Ceará, Izolda Cela (PDT), herdou o cartaz de Camilo Santana.

Fundão: PT tem o maior valor retido pela Justiça

Cerca de 20% do total que o Partido dos Trabalhadores deveria receber do fundão partidário, em 2022, está retido pela Justiça Eleitoral por consequência de três processos de prestação de contas. As ações impediram que o partido receba mais de R$10,8 milhões apenas este ano. Da parcela de quase R$51 milhões do fundão partidário previstos para o partido de Lula até junho, o PT recebeu “apenas” R$40,1 milhões.

Parcela grande

O PT é o terceiro maior beneficiário do fundo partidário, com pagamentos de previstos de R$8,5 milhões por mês, atrás apenas do União Brasil.

Multa

As três ações suspenderam mais de 54% da cota mensal do PT do fundo partidário. Mas o partido tem as centenas de milhões do fundão eleitoral.

Sem suar

O PT ainda vai receber cerca de R$3,85 milhões por mês do fundo partidário. E outros R$500 milhões para campanhas, do fundão eleitoral.

A Ucrânia é aqui

Especialistas em segurança esperaram em vão, ontem, que ministros do STF se desculpassem pela lamentável restrição à atuação policial nas favelas do Rio. Desde então, segundo policiais, o tráfico se fortaleceu e se armou absurdamente, como se viu ontem na cena de guerra urbana.

Vai é que sua!

O porta-voz do Departamento de Estado dos EUA defende as urnas eletrônicas e jura que sistema eleitoral brasileiro é “capacitado e testado”. Só não explicou por que nenhum dos estados americanos o adotam.

Palanque togado

A Justiça deixa prosperar ao menos uma denúncia contra Bolsonaro por dia. Contando apenas aqueles em que a AGU atua, já são mais de 200 processos. Ao contrário de Lula, que até cumpriu pena por roubar o País, o atual presidente brasileiro é, de longe, o mais processado da História.

Brasil é democrático

O vice Hamilton Mourão, disse na ONU, em Nova York, que o Brasil vai realizar as eleições “sem maiores confusões, e aquele que a população brasileira sufragar, eleger, irá tomar posse em 1º de janeiro”.

Fantasia e realidade

Parte do acordo que viabilizou a chapa de Ibaneis (MDB) no DF, com PL e PP, a ex-ministra Damares Alves teve dificuldade de convencer os jornalistas de que não “tomou rasteira” de Bolsonaro, como imaginam.

Sem reciprocidade

Apesar do anúncio de que o PSDB vai apoiar Ciro Gomes à presidência, em Minas Gerais, o candidato do PDT já avisou este mês “não pretende ter contato” com Aécio Neves, o principal tucano mineiro.

Craque na preferência

O senador Romário (PL) lidera os cinco cenários da pesquisa Ipec (ex-Ibope), desta semana, sobre a preferência dos eleitores do Rio de Janeiro para senador. Ele chega a ter 45% da preferência dos eleitores.

Já é lei

Companhias aéreas já estão autorizadas, por lei, a deixarem de vender, por até 12 meses, bilhetes a passageiros que tenham praticado ato de indisciplina considerado gravíssimo. Entrou na lista, fica barrado.

Pensando bem…

…previsão vira torcida tão facilmente quanto tucano vira socialista.

PODER SEM PUDOR

Times do coração

Nas conversas inusitadas sobre futebol, durante a inauguração do estádio Castelão, em Fortaleza, a então presidente Dilma gostou do nome de um dos clubes mais antigos do Ceará: Calouros do Ar. E disse que o adotaria como o seu time. Nesse momento da conversa com o governador Cid Gomes, chegou o governador de Pernambuco, Eduardo Campos, também do PSB. E Dilma foi logo perguntando: “E você, Eduardo?” O pernambucano arregalou os olhos verdes e jurou, assustado: “Vou terminar no prazo, presidente!” Dilma sorriu e esclareceu que não perguntou sobre o estádio Arena Pernambuco, o mais atrasado de todos, mas pelo seu time do coração. Eduardo Campos revelou: Náutico.

Com André Brito e Tiago Vasconcelos

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Cláudio Humberto