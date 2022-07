Cláudio Humberto Cai diferença entre Lula e Bolsonaro, na semana

Por Cláudio Humberto | 23 de julho de 2022

(Foto: Divulgação)

Após novas pesquisas eleitorais realizadas nos Estados e divulgadas esta semana, o candidato do PT a presidente Lula tem 41,1% das intenções de votos, contra 33,4% do presidente Jair Bolsonaro (PL) na média ponderada da Potencial Inteligência realizada para o Diário do Poder, que considera as intenções de voto para presidente apuradas em 25 levantamentos. Os dois se aproximaram desde o último levantamento: Lula perdeu 0,6 ponto e Bolsonaro ganhou 1,2 ponto, durante a semana.

Encurtou

A diferença de 7,7 pontos na média ponderada da Potencial Inteligência é a menor desde o início do estudo, no final de junho.

Acompanhamento

A Análise Potencial de Intenção de Voto da Potencial leva em conta mais de 37 mil entrevistas realizadas em mil municípios, até sexta-feira (22).

Sem mudança

O candidato do PDT Ciro Gomes tem 7,2% dos votos, diz a Potencial. Foi superado esta semana por brancos e nulos, que são 7,4%.

Fim da fila

A senadora Simone Tebet, candidata não-oficial do MDB, PSDB e Cidadania, continua estacionada no 1,8% há três semanas.

Lobby de grandes bancos declara guerra ao pix

O Banco Central precisa zelar e proteger o pix, uma de suas melhores criações, que entrou para a rotina de mais de 51 milhões de brasileiros. É que agora os grandes bancos passaram a contar a lorota de que o pix lhes dá “prejuízo”, que é como chamam o que deixaram de faturar com TED até a absurdos 20 reais por transferência. O que está por trás dessa conversa mole é o lobby dos bancões para taxar as operações de pix.

Direito de explorar

Bancos físicos adoraram o pix porque os nivelou aos bancos digitais, que não cobram taxas. Agora querem de volta o “direito” de explorar clientes.

Boicote que prejudica

Alguns bancos físicos têm dificultado o pix, demorando tanto quanto o velho DOC ou simplesmente abortando transferências.

Digitais viraram alvo

Há queixas de que até transferências de pix de mesma titularidade têm deixado de ser feitas para bancos digitais.

O fim está próximo

O presidente da Câmara, deputado Arhur Lira (PP-AL), voltou a confirmar votação na primeira semana de agosto a ampliação do “rol taxativo” de procedimentos dos planos de saúde, limitados pela “agência reguladora” ANS, em prejuízo dos cidadãos que lhes pagam os altos salários.

Impunidade ampliada

O noticiário indica que, se eleito, Lula pretende alterar a lei de combate ao tráfico de drogas para “reduzir o encarceramento”. O ex-presidiário não mencionou alterações na lei anticorrupção. Ainda.

Sem maldade

A deputada Janaína Paschoal (PRTB-SP) disse esperar que Bolsonaro “não atrapalhe” sua pré-candidatura a senadora. Ela enfrentará o ex-ministro Marcos Pontes (PL), o preferido dos bolsonaristas.

Oxímoro no PT

A ex-presidente impichada Dilma não gostou nada de ser elogiada pelo seu vice Michel Temer, que chamou a petista de honesta. Deve ser porque o emedebista também lembrou que impeachment não é golpe.

Censura é bom negócio

A Meta, dona do Facebook, anunciou mais US$ 150 milhões (R$ 825 milhões) para seu “Conselho de Supervisão”, aquele que decidiu banir, entre muitos outros, o então presidente Donald Trump da rede social.

Soares no cargo

Há 46 anos, então primeiro-ministro de Portugal, Mário Soares tomava posse do cargo, após a Revolução dos Cravos. O socialista foi primeiro-ministro português por duas vezes, além de presidente do país.

Reação

Pesquisa Axios aponta que a audiência dos principais canais de notícias está em queda aguda. Até o engajamento com matérias jornalísticas nas redes sociais despencou 50% entre o primeiro semestre de 2021 e 2022.

Treta interna

Presidente da Câmara dos EUA, Nancy Pelosi causa constrangimento para o presidente Joe Biden, colega de partido Democrata: ela anunciou visita a Taiwan e o governo, com medo da China, avisou que é má ideia.

Pensando bem…

… achar ruim o combustível mais barato é como torcer para a Argentina na Copa.

PODER SEM PUDOR

Piada de tucano

Ao ser informado por um assessor que o então ministro de FHC José Serra estava a caminho do plenário, o saudoso deputado tucano Alberto Goldman (SP) deu de ombros. “Do jeito que a coisa está, prefiro ir para ali”, disse, apontado um grupo de petistas ilustres, como Paulo Delgado (MG). Aproximou-se dos parlamentares e afirmou, às gargalhadas: “Quero treinar para ser da base de sustentação do governo do PT!”

Goldman depois virou vice do governador José Serra, em São Paulo.

Com André Brito e Tiago Vasconcelos

