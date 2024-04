Esporte Rayssa Leal é campeã da etapa de San Diego de skate

Por Redação O Sul | 21 de abril de 2024

Esta foi a oitava vitória de Rayssa Leal em nove etapas disputadas nos Estados Unidos. Foto: Divulgação

A menos de 100 dias dos Jogos Olímpicos de Paris, o Brasil está de volta ao topo do skate mundial. Rayssa Leal, 16 anos, foi campeã da etapa de San Diego da SLS (Street League Skateboarding), a principal liga de skate street do planeta. Este é o segundo pódio da maranhense neste ano. Em fevereiro, ela havia ficado com a prata na etapa de Paris.

Rayssa venceu no sábado (20) com uma pontuação de 33,9. A australiana Chloe Covell ficou com a prata com 29,8. Completou o pódio a japonesa Funa Nakayama, com 21,6. Na última volta, a brasileira conseguiu uma inédita nota 9, sua maior pontuação na SLS.

“Estou muito feliz com essa vitória. Fiquei muito nervosa nas semifinais, mas felizmente consegui passar. Todas as skatistas estão de parabéns pelo que fizeram aqui hoje”, disse Rayssa logo após a vitória em San Diego.

Esta foi a 8ª vitória de Rayssa Leal em nove etapas disputadas nos Estados Unidos. Também foi o 10º triunfo da maranhense na SLS.

Masculino

No masculino, deu Estados Unidos com dois brasileiros completando o pódio. O título ficou com o americano Braden Hoban, que somou 35.5 na final. A prata foi para o brazuca Giovanni Vianna, com 33,4; seguido pelo compatriota Carlos Ribeiro, com 27. O também brasileiro Kelvin Hoefler ficou em quarto com 26,9.

