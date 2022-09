Futebol Real Madrid mostra apoio a Vini Jr após ofensas racistas. Atacante brasileiro foi alvo de injúria durante programa esportivo espanhol

Por Redação O Sul | 16 de setembro de 2022

Vinícius Júnior foi alvo de racismo durante o programa "El Chiringuito de Jugones". (Foto: Divulgação/Real Madrid)

O Real Madrid se manifestou sobre as ofensas racistas recebidas por Vinícius Júnior na última quinta-feira (15) em um programa de televisão na Espanha. O clube merengue disse ser contrário às formas de discriminação, racismo e xenofobia, promete apoio ao atacante e coloca seus advogados à disposição para qualquer ação necessária no campo jurídico.

“O Real Madrid repudia todo tipo de expressões e comportamentos racistas e xenófobos no âmbito do futebol, do esporte e da vida em geral, como os lamentáveis e infelizes comentários feitos nas últimas horas contra o nosso jogador Vinícius Júnior”, iniciou o clube espanhol em seu comunicado.

“O Real Madrid quer mostrar todo o seu carinho e apoio a Vinícius Júnior, um jogador que entende o futebol como uma atitude perante a vida baseada na alegria, respeito e esportividade. O futebol, que é o esporte mais global que existe, deve ser um exemplo de valores e convivência. O clube instruiu seus serviços jurídicos a tomar medidas legais contra qualquer pessoa que use expressões racistas contra nossos jogadores”, finalizou.

Desde o início dessa sexta (16), jogadores e entidades se manifestaram em defesa do atleta. Pelé, Neymar, Lucas Paquetá e Bruno Guimarães foram alguns dos que foram às redes sociais para tratar do tema. Uma hashtag #BailaViniJr foi criada para defender o jogador.

Vinícius Júnior foi alvo de racismo durante o programa “El Chiringuito de Jugones”, da emissora espanhola Mega. O atacante do Real Madrid e da Seleção Brasileira foi comparado a um “macaco” ao longo de um comentário sobre suas comemorações de gols no Campeonato Espanhol. A ofensa foi feita por Pedro Bravo, representante da associação dos empresários de atletas do país. Mais tarde, em suas redes sociais, ele chegou a se desculpar.

“Deve-se respeitar o adversário. Quando você faz um gol, se quiser sambar, que vá a um sambódromo no Brasil. Aqui (na Espanha) o que se tem de fazer é respeitar seus companheiros de profissão e deixar de fazer o papel de macaco”, afirmou Pedro Bravo, presidente da Associação de Empresário de Jogadores da Espanha.

Em suas redes sociais, diante da repercussão do ocorrido, Bravo tentou explicar o uso da expressão “Hacer el mono” (“fazer papel de macaco”, em português) e pediu desculpas. “Quero esclarecer que a expressão ‘fazer papel de macaco’ que usei mal para descrever a dança de comemoração do gol de Vinicius foi feita metaforicamente (‘fazer coisas estúpidas’). Como minha intenção não era ofender ninguém, peço sinceras desculpas. Sinto muito”, escreveu.

