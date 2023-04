Economia Receita deve acabar com isenção de imposto para encomendas internacionais de até US$ 50

Por Redação O Sul | 11 de abril de 2023

Compartilhe esta notícia:











A ação faz parte do pacote de medidas do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para aumentar a arrecadação Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil A ação faz parte do pacote de medidas do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para aumentar a arrecadação. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Receita Federal informou nesta terça-feira (11) que vai acabar com a isenção de imposto às encomendas internacionais que custem até US$ 50. O Fisco não esclareceu quando a medida entrará em vigor. A informação foi dada inicialmente pelo secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas nesta terça-feira (11). “Confirmamos as informações publicadas. Nesse momento não temos informações adicionais”, diz a Receita.

A ação faz parte do pacote de medidas do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para aumentar a arrecadação e viabilizar as metas de resultado das contas públicas previstas no novo arcabouço fiscal.

A regra que isenta de impostos as remessas internacionais com valor até US$ 50 é válida somente para transações feitas por pessoas físicas. Porém, na avaliação do governo, empresas estariam se passando por pessoas físicas para enviar as encomendas internacionais e o cliente receber no Brasil sem cobrança de imposto.

Algumas empresas ou mesmo pessoas físicas também estariam omitindo o valor real dos produtos enviados ao Brasil para caber na cota de US$ 50 e não pagar imposto. Por isso, a Receita vai acabar com essa isenção, de forma que todas as encomendas sejam tributadas normalmente.

Fiscalização

A Receita deve ainda disponibilizar um sistema eletrônico para que o exportador registre informações completas sobre o produto enviado ao Brasil. As empresas transportadoras terão que prestar informações mais detalhadas sobre as encomendas.

O objetivo seria fechar o cerco ao que o ministro Fernando Haddad chama de “contrabando digital” de mercadorias vindas do exterior.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/receita-acabar-isencao-imposto-internacionais-50/

Receita deve acabar com isenção de imposto para encomendas internacionais de até US$ 50

2023-04-11