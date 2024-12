Rio Grande do Sul Receita da Sorte completa cinco anos com quase R$ 17 milhões distribuídos no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 25 de dezembro de 2024

Em 2024, foram pagos 827,2 mil prêmios Foto: Divulgação (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O governo do Rio Grande do Sul já distribuiu R$ 17 milhões em cinco anos do Receita da Sorte, modalidade de prêmios instantâneos do programa NFG (Nota Fiscal Gaúcha). “Celebramos esses números e o recorde batido em 2024, com 113 milhões de participações”, afirmou o Executivo.

Em 2024, foram pagos 827,2 mil prêmios, alcançando R$ 8,4 milhões – o maior valor da história em um único ano.

Ranking das cidades

As cinco cidades no topo de maiores populações do Rio Grande do Sul também estão entre as com a maior quantidade de premiações desde o início da modalidade. Porto Alegre aparece em primeiro, com 180,2 mil prêmios. Em seguida, estão Caxias do Sul, na Serra, com 46,7 mil; Canoas, na Região Metropolitana, com 36 mil; Santa Maria, na Região Central, com 33 mil; e Pelotas, na Zona Sul, com 28,6 mil.

Mas engana-se quem pensa que somente os moradores do Rio Grande do Sul são premiados. Há 21 unidades federativas onde houve registro de vencedores: Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Santa Catarina e São Paulo. Nessas situações, são pessoas que, na hora do cadastro, informam o CEP de outros Estados, mas consomem no Rio Grande do Sul – casos de turistas ou de quem viaja a trabalho, por exemplo.

2024-12-25