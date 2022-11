Economia Receita de exportações de carne de frango cresce 15% em outubro

Por Redação O Sul | 4 de novembro de 2022

No acumulado do ano, a receita das exportações de carne de frango somou US$ 8,195 bilhões. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A receita das exportações brasileiras de carne de frango (considerando todos os produtos, entre in natura e processados) totalizou US$ 822,6 milhões em outubro, informa a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA). O número é 15% maior do que o registrado no mesmo período de 2021, com US$ 715,2 milhões.

O volume embarcado no décimo mês de 2022 alcançou 394 mil toneladas, 0,8% menor que o registrado em outubro do ano passado, com 397,1 mil toneladas.

Balanço acumulado

No acumulado do ano, a receita das exportações de carne de frango somou US$ 8,195 bilhões, valor 29,3% maior do que entre janeiro e outubro de 2021, com US$ 6,339 bilhões.

Em volume, os embarques registrados nos dez primeiros meses de 2022 chegaram a 4,060 milhões de toneladas, desempenho 5,1% maior do que o registrado no mesmo período do ano anterior, com 3,864 milhões.

Principais destinos

Entre os principais destinos de exportações do ano, destaque para os Emirados Árabes Unidos, com 377,3 mil toneladas (+22.9%), Filipinas, com 215 mil toneladas (+45,6%), União Europeia, com 202,1 mil toneladas (+23,8%), e Coreia do Sul, com 153,3 mil toneladas (+63,2%).

“A média mensal das exportações de carne de frango se mantém acima das 400 mil toneladas, em linha com as projeções da ABPA para o ano. O desempenho positivo das receitas obtidas com as vendas internacionais aponta para um quadro de manutenção da demanda do mercado internacional pelo produto brasileiro”, avalia o presidente da ABPA, Ricardo Santin.

