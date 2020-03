Notas Brasil Receita Federal doa 5 milhões de luvas para combate ao coronavírus

Por Redação O Sul | 27 de março de 2020

A Superintendência Regional da Receita Federal na 7ª Região Fiscal doou 5 milhões de luvas para o Ministério da Saúde. Os equipamentos haviam sido apreendidas pela Alfândega da Receita no Porto de Itaguaí, região metropolitana do Rio de Janeiro. O material doado será utilizado pelos profissionais da saúde que atuam no combate ao novo coronavírus.

