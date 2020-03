O ex-prefeito do Rio Eduardo Paes virou réu na Justiça Federal por corrupção passiva, fraude em licitação e falsidade ideológica. Acusação é relacionada a suposto direcionamento na licitação pra construção do Complexo de Deodoro para as Olimpíadas de 2016. Segundo a denúncia, quase R$ 120 milhões foram desviados nas obras para as olimpíadas.