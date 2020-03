Economia Receita Federal paga restituições residuais do Imposto de Renda

Por Redação O Sul | 16 de março de 2020

A Receita Federal realiza nesta segunda-feira (16) o crédito bancário para 72.546 contribuintes do lote multiexercício de restituição do IRPF (Imposto de Renda Pessoa Física), contemplando restituições residuais referentes aos exercícios de 2008 a 2019.

No total, são pagos R$ 240 milhões. Desse valor, R$ 104,186 milhões são para contribuintes com prioridade no recebimento: 1.848 idosos acima de 80 anos, 11.528 entre 60 e 79 anos, 1.621 pessoas com alguma deficiência física ou mental ou doença grave e 5.667 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério.

Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deve acessar o site da Receita Federal ou ligar para o Receitafone 146.

