Por Redação O Sul | 16 de março de 2020

A Secretaria Nacional do Consumidor se reúne nesta segunda-feira (16) e terça-feira (17) com representantes de agências de turismo e companhias aéreas. O objetivo é chegar ao acordo de que remarcações de viagens em razão do coronavírus possam ser feitas sem taxas no Brasil.

A Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) e o Ministério Público participam dos encontros, segundo informações da Coluna Painel, do jornal Folha de S.Paulo.

Entre auxiliares do ministro da Economia, Paulo Guedes, há quem defenda que a ajuda a empresas não se limite a um setor específico, como o aéreo, mas seja universal, permitindo que empresas obtenham fôlego para atravessar a crise provocada pela epidemia global.

