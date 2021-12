Brasil Recomendação é não planejar Carnaval nem Réveillon, diz Ministério da Saúde

Por Redação O Sul | 14 de dezembro de 2021

O secretário-executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil O secretário-executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O secretário-executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, informou nesta terça-feira (14) que a recomendação é que governadores e prefeitos não planejem o Réveillon nem o Carnaval.

“O posicionamento do ministério é conservador; como a gente ainda não sabe os efeitos da variante, a recomendação é que não se planeje festa de fim de ano e não se planeje ainda Carnaval. É tudo muito cedo”, afirmou.

Pelo menos 14 capitais brasileiras decidiram não fazer a festa de Réveillon na virada de 2021 para 2022. A maior parte delas comunicou a decisão nos últimos dias, em razão do avanço da variante do vírus da Covid-19 detectada na África do Sul, a ômicron.

Nesta segunda-feira (13), o ministro do Turismo, Gilson Machado, disse acreditar no bom senso dos gestores estaduais e municipais ao decidirem sobre as festas de fim de ano. “Eu quero assistir de camarote a isso daí, porque o mesmo governo que fechou igrejas e escolas está com a bola na mão para decidir se vai abrir ou não”, afirmou quando questionado se havia alguma recomendação para o Réveillon.

