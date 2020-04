Flávio Ricco Record voltará ao Marrocos para retomar gravações de “Gênesis”

Por Flávio Ricco | 13 de abril de 2020

De volta à Record após “O Tempo Não Para”(Globo), Talita Younan viverá a personagem Liba, grande amor de Ninrode (Pablo Morais), na terceira fase de “Gênesis”. (Foto: Blad Meneghel/ Record TV)

A Record e a parceira Casablanca foram obrigadas a deixar o Marrocos às pressas, em meio a um cenário conturbado por causa do novo coronavírus.

E com isso os trabalhos foram interrompidos, sem a oportunidade de cumprir o roteiro estabelecido.

Mas a ideia, assim que a pandemia der uma trégua e o país autorizar entrada de estrangeiros, é viajar novamente e produzir o material que ficou faltando.

Vale ressaltar que a cidade de Ouarzazate, onde a Record centralizou seus trabalhos, é conhecida como a Hollywood marroquina e um dos grandes destaques turísticos da região sul do Marrocos.

Um território, aliás, bastante procurado por renomados cineastas e palco de filmes e séries como “Gladiador”, “Alexandre”, “Asterix e Obelix”, “Babel”, “A Múmia”, “Príncipe da Pérsia”, “Kingdom of Heaven” e “Game of Thrones”.

“Gênesis”, ainda com estreia indefinida, vai reunir mais de 200 atores em diferentes fases num total de 150 capítulos.

TV Tudo

Futebol na Band

Compostela e Barcelona, pelo campeonato espanhol em 1996, foi definido para exibição da Band, domingo próximo, na faixa “Você Torceu Aqui”. Jogo teve um golaço histórico de Ronaldo Fenômeno.

Mas nada de áudio original. É aquela “cozinha”, coisa fria de estúdio.

Lembra?

Sabe aquela história do “cenário virtual” que o SBT resolveu criar?

Pois bem, os diretores de diversos programas passaram a se envolver com isso e mesmo operando em home office, gravaram algumas pessoas com reações diferentes.

Diante disso

Já com um material em estoque, a direção do SBT está pensando em voltar, aos poucos, com alguns programas.

Por exemplo, “Ratinho” e “Domingo Legal”. Alguns testes serão realizados, mas nada será levado ao ar antes do dia 22.

Sucesso

Louvável o esforço de alguns cantores, cantoras e duplas sertanejas em apresentar lives, ao vivo, atingindo elevado número de acessos simultâneos.

Com os shows paralisados e, já de muito tempo, sem maiores oportunidades na TV, é um novo caminho que se abre.

Separando as coisas

É curiosa a mania de algumas pessoas, diante de qualquer novidade, em tentar realizar comparativos com a televisão. E sempre com a televisão.

Foi assim com a internet, tv paga, streaming mais recentemente e agora as lives. Vamos combinar? Nada a ver uma coisa com a outra. A ordem é somar opções. Uma necessariamente não irá tomar o lugar da outra. Falei?

Outro detalhe

O momento do mundo tem comprovado ainda mais a presença do bom jornalismo.

E para a televisão, como é importante e imprescindível nas grades de programação.

Novos tempos

No passado, o jornalismo sempre foi considerado para a maioria das emissoras um “brinquedo caro”. O SBT, em uma determinada época, acabou com o seu departamento. Montou um esquema de “plantão” e ficou naquilo.

Hoje, no entanto, os meios colocados à disposição, especialmente no campo técnico, baratearam toda operação. E o futuro é por aí, passa muito pelo ao vivo e informação.

Em estudos

Já de algum tempo a direção da Band tem realizado estudos que visam a unificação de todas as áreas comerciais das suas emissoras de rádio e televisão.

É bem possível que, ainda no decorrer dos próximos dias, já exista uma decisão sobre isso.

Meio maluco

No estado atual, todas as rádios e TVs do Grupo Bandeirantes têm os seus próprios departamentos de venda operando de forma independente.

Cada um batendo cabeça com o outro. Na venda do futebol, por exemplo, rádio Bandeirantes e BandNews disputam anunciantes uma com a outra.

Tudo parado

De volta à Record após “O Tempo Não Para”(Globo), Talita Younan viverá a personagem Liba, grande amor de Ninrode (Pablo Morais), na terceira fase de “Gênesis”. A relação despertará o ciúme doentio de Semíramis (Francisca Queiroz).

“Gênesis” aguarda o fim da crise do coronavírus para retomar gravações.

C´est fini

“Um Lugar ao Sol”, novela de Lícia Manzo que substituirá “Amor de Mãe”, foi interrompida pelo novo coronavírus ainda no início de seus trabalhos.

Após gravar suas primeiras cenas em Praga, na República Tcheca, sob o comando do diretor artístico Maurício Farias, e algumas externas no Rio com Cauã Reymond e outros poucos, houve a ordem de parada total. Quando a produção voltar, será praticamente do zero.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

