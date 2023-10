Esporte Recreio da Juventude e Shopping Villagio Caxias apresentam: Caxias do Sul Basquete, Uma História de Transformação

Por Redação O Sul | 16 de outubro de 2023

No próximo dia 17, a equipe caxiense lançará nova marca e uniformes, além da abertura oficial da temporada 2023/2024 Foto: Reprodução

A temporada 2023/2024 do Caxias do Sul Basquete será de grandes transformações, assim como vem sendo ao longo dos seus 17 anos de existência. Um dos representantes gaúchos no NBB (Novo Basquete Brasil) reafirma esse conceito de inovação com o lançamento da nova identidade visual da equipe, que ocorrerá no próximo dia 17, às 10h, no GNC Cinema do Shopping Villagio Iguatemi.

A nova proposta, mais moderna, numa maior conexão com a evolução do Caxias do Sul Basquete e com a paixão do torcedor, foi conduzida em colaboração do Recreio da Juventude e desenvolvida pelo designer esportivo Ricardo Brisotto, da Tonificante Branding, e o ilustrador Adan Marini.

Esse movimento valoriza a evolução e as conquistas do Caxias Basquete, que cresceu de um time que iniciou jogando o campeonato estadual e que vem rompendo fronteiras, como a conquista da Liga Ouro, em 2015, que garantiu vaga no NBB.

O evento do dia 17 também será o lançamento dos novos uniformes, já com a nova marca e com três modelos que serão utilizados durante a temporada. Além disso, os atletas que representarão o time serão oficialmente apresentados, já com a numeração que será utilizada durante o NBB, assim como a comissão técnica comandada por Rodrigo Barbosa.

Aos convidados que terão acesso ao cinema para o evento, a apresentação será em um conceito diferente, explorando a experiência que o basquete traz e o quanto o Caxias Basquete tem um caráter transformador na cidade, desde as categorias de base, em parceria com o Recreio da Juventude, até os projetos feitos pela equipe durante as temporadas envolvendo escolas e instituições de Caxias e região.

A temporada conta com o patrocínio de Recreio da Juventude, KTO, RandonCorp, Rodoil, Proesporte/Governo do Rio Grande do Sul, Laticínios Frizzo, Pettenati e Brastema.

