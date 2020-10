Geral Recuperado, Neymar vai jogar nesta sexta pelo PSG e poderá se apresentar a Tite

Por Redação O Sul | 1 de outubro de 2020

O atacante brasileiro se contundiu no jogo do fim de semana passado, diante do Reims. (Foto: Reprodução/Twitter)

Neymar não será problema para o PSG (Paris Saint-Germain) em seu próximo compromisso e, consequentemente, para a Seleção Brasileira em seus primeiros jogos nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022. Nesta quinta-feira (1°), véspera do confronto com o Angers, o técnico Thomas Tuchel confirmou a escalação do atacante na partida, fora de casa, no PSG.

“É uma boa semana, estão todos em campo. Houve muita intensidade e boa mentalidade nos últimos dois treinos, por isso estou muito feliz. O retorno de Neymar Jr. e Idrissa Gueye são duas boas notícias para nós. Eles treinaram com intensidade, fazendo todos os exercícios com o grupo. Eles estão prontos, estão bem. Não há nenhum problema com eles”, declarou o treinador alemão.

O atacante brasileiro se contundiu no jogo do fim de semana passado, diante do Reims, tendo passado por exames que detectaram uma leve contratura muscular na panturrilha direita. Já o senegalês Gueye apresentava um desconforto muscular. Mas ambos serão utilizados nesta sexta-feira pelo PSG.

Na última quarta-feira (30), Neymar foi absolvido em julgamento pela acusação de homofobia contra o zagueiro Álvaro González durante partida entre o PSG e o Olympique de Marselha – o espanhol também não recebeu qualquer punição pela acusação de racismo contra o brasileiro. Emissoras europeias também afirmaram que o atacante proferiu ofensas xenofóbicas ao lateral-direito japonês Sakai. Neymar foi expulso na partida por dar um tapa em González, tendo sido suspenso por dois jogos por esse ato.

“Depois de examinar o caso, ouvir os jogadores e representantes dos clubes, a Comissão concluiu que não há provas convincentes que permitem estabelecer a materialidade dos fatos e declarações de natureza discriminatória por Álvaro González contra Neymar durante o jogo, nem de Neymar contra Álvaro González”, informou o comunicado oficial da Comissão Disciplinar da Liga de Futebol Profissional da França, com sua conclusão sobre o ocorrido.

O Brasil vai estrear nas Eliminatórias no dia 9, diante da Bolívia, na Neo Química Arena, em São Paulo. Quatro dias depois, enfrentará o Peru, em Lima. E sem lesão, Neymar se apresentará ao técnico Tite no início da próxima semana. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

