Paris Hilton faz campanha para o fechamento de uma escola onde ela foi abusada

Por Redação O Sul | 1 de outubro de 2020

Paris Hilton revelou ter sido abusada mentalmente em uma escola de alto padrão que frequentou em Utah. (Foto: Divulgação)

Depois que revelou ter sido abusada mentalmente em uma escola de alto padrão que frequentou em Utah, Paris Hilton resolveu lançar uma campanha para fechar o estabelecimento.

“Fui abusada na Provo Canyon School”, diz ela, num vídeo postado em seu canal no YouTube, acrescentando que planeja “colocar todos os meus esforços na reforma do setor”.

Seu apelo para fechar a escola vem depois do documentário “This is Paris”. O filme detalhou a vida da americana, desde sua personalidade exagerada e estilo de vida chamativo até o tempo que ela passou em “escolas de crescimento emocional”, levando-a a se juntar a ex-colegas por meio do Breaking Code Silence, um movimento dedicado a expor esse tipo de indústria educacional.

Segundo a sinopse oficial do longa: “This Is Paris descobre o passado oculto do ícone internacional. Enquanto Paris enfrenta o trauma comovente que forjou quem ela é hoje, este retrato profundamente convincente conta a história real de uma adolescente desesperada por escapar da fantasia e lança uma nova luz sobre a cultura de fama que Paris ajudou a criar”.

No vídeo, Paris publicou uma petição Change.org que ja tem quase 40 mil assinaturas. Ela também tem feito campanha no Twitter, e um usuário chegou a dizer que os programas podem usar aos pais, desesperados por corrigir o temperamento dos filhos, US$100 mil por ano (quase US$ 600 mil).

Paris, neta do milionário do ramo hoteleiro Conrad Hilton, diz que os 11 meses que passou na escola, até seu aniversário de 18 anos, causaram-lhe “problemas de confiança”, “medo” e “ansiedade” e que ela foi forçada a tomar remédios prescritos, colocada na solitária confinamento e espancamento. A escola negou responsabilidade pelo que a socialite e outros relataram, citando uma mudança de gestão em 2000. Eles disseram em um comunicado que a escola não “tolera ou promove qualquer forma de abuso”.

Em uma entrevista com Andy Cohen, no SiriusXM, Hilton descreveu seus 11 meses na Provo Canyon School como “um inferno” e acrescentou: “Isso definitivamente afetou tudo em minha vida, eu acho, desde a personagem que criei quase como uma máscara para esconder e entrar em relacionamentos abusivos. ”

Recentemente, Paris Hilton abriu o coração ao falar sobre seus relacionamentos anteriores para a revista People. A socialite revelou que chegou a ser estrangulada por um de seus ex-namorados.

“Eu passei por múltiplos relacionamentos abusivos. Eu fui estrangulada, espancada. Me pegavam agressivamente. Eu enfrentei situações que ninguém deveria passar”, disse Paris. Ela ainda afirmou que os abusos não teriam acontecido se não tivesse enfrentado violência física e emocional ainda na adolescência em Utah, na década de 1990.

“Eu fiquei tão acostumada [aos abusos], que me fazia achar que era normal”, explicou Paris. “Todos eles pareciam ser rapazes legais, mas depois a verdade aparecia. Eles ficavam ciumentos, ou na defensiva e tentavam me controlar. E chegava a um ponto que eles começavam a abusar emocionalmente, verbalmente e fisicamente de mim.” As informações são do jornal O Globo.

