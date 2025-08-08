Colunistas Recursos doados pelo Tribunal de Justiça do RS garantem inauguração de nova área do Laboratório de Patologia da Santa Casa de Porto Alegre

Por Flavio Pereira | 8 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











Inauguração das novas instalações do Laboratório de Patologia do Hospital Santa Rita, em Porto Alegre Foto: uliano Verardi/DICOM-TJRS Inauguração das novas instalações do Laboratório de Patologia do Hospital Santa Rita, em Porto Alegre. (Foto: Juliano Verardi/DICOM-TJRS) Foto: uliano Verardi/DICOM-TJRS

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Em uma cerimônia que simbolizou o fortalecimento da união entre o Judiciário, o Executivo e instituições de saúde, com foco na melhoria dos serviços prestados à população gaúcha, foi inaugurada na Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, graças aos recursos destinados pelo Judiciário gaúcho, a nova área do Laboratório de Patologia do Hospital Santa Rita.

O investimento total foi de aproximadamente R$ 8,2 milhões, sendo R$ 5,4 milhões destinados à modernização do serviço de anatomia patológica, garantindo mais eficiência e precisão nos diagnósticos. Os recursos para o local também contemplaram a aquisição de mobiliário (R$ 429 mil) e equipamentos para a UTI e farmácia quimioterápica (R$ 1,9 milhão). Tudo foi possível através do Termo de Cooperação nº 265/2022, firmado entre o Judiciário gaúcho e a instituição hospitalar, na Administração liderada pela ex-Presidente do Tribunal de Justiça, Desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira.

Para o presidente do Tribunal de Justiça, Desembargador Alberto Delgado Neto, “a saúde sempre foi um dos compromissos do Poder Judiciário, atuando ao lado dos demais Poderes. Nos últimos cinco anos, desde 2020, o TJ gaúcho já destinou mais de R$ 284 milhões para fortalecer a rede pública de saúde no Estado. O dinheiro do Judiciário economizado no contingenciamento orçamentário, que por lei não pode ser usado para as chamadas despesas permanentes, como folha de pessoal, por exemplo, é repassado para projetos de interesse social, como na área da saúde, e tem mudado a vida de milhares de pessoas”, disse o magistrado, ao fazer um balanço global sobre a ação do Tribunal de Justiça, através do Programa Judiciário Solidário.

As verbas do Judiciário são usadas para a modernização na área da saúde, com a compra de equipamentos para hospitais, de última geração, em diferentes regiões do RS, inclusive zerando filas em atendimentos oncológicos, e reduzindo o número de ações judiciais. Foram cerca de 15 milhões para a compra de medicamentos oncológicos, 20 milhões em aparelhos auditivos e R$ 14 milhões para procedimentos ortopédicos de alta complexidade, entre outras iniciativas em diversas instituições de saúde.

Com a reestruturação do espaço inaugurado na Santa Casa, o Diretor Médico e de Ensino do Hospital Santa Rita, Antonio Nocchi Kalil, destacou que o novo laboratório tem potencial para aumentar em 30% o número de exames.

“Para nós é uma satisfação e uma honra muito grande quando uma entidade como a Santa Casa consegue realizar, com esses recursos disponibilizados pelo Poder Judiciário gaúcho, o que está realizando agora, especialmente no Laboratório de Patologia, porque para uma pessoa que tem uma doença, que tem um câncer, cada dia é muito importante”, comentou o Presidente do Tribunal de Justiça.

Provedor Alfredo Englert agradeceu o apoio do Tribunal de Justiça

O Provedor da Santa Casa, Alfredo Guilherme Englert, expressou o contentamento pela inauguração das instalações, e agradeceu o apoio do Tribunal de Justiça com uma referência à ex-Presidente da Corte, Desembargadora Iris helena Medeiros Nogueira, pela iniciativa, e ao então Governador Ranolfo Vieira Júnior. “Esse apoio é um espetáculo e demonstra a acuidade e a solidariedade dos poderes com a Santa Casa Casa, que tem 222 anos”, comemorou.

O Secretário da Casa Civil Artur Lemos referiu o apoio do Governo Estadual aos esforços visando à melhoria dos serviços à população. “Liderado pelo Governador Eduardo Leite e pelo Vice-Governador Gabriel Souza, queremos enaltecer a parceria formada com o Tribunal de Justiça na área da saúde, na busca de soluções que possam contribuir com aqueles que necessitam de melhorias em suas vidas”, disse ele.

O evento contou com a presença do ex-governador do Estado Ranolfo Vieira Junior, Presidente do BRDE, do representante da Assembleia Legislativa, Deputado Frederico Antunes, da Coordenadora do Comitê Estadual da Saúde do RS/CNJ, Desembargadora Liselena Schifino Robles Ribeiro, da Diretora do Centro de Formação e Desenvolvimento de Pessoas do Poder Judiciário do RS (CJUD), Desembargadora Lizete Andreis Sebben, da Ouvidora da Mulher, das Pessoas LGBTQIAPN+ e Pessoas em Situação de Vulnerabilidade do TJRS, Desembargadora Jane Maria Köhler Vidal, além do Desembargador Aposentado Vasco Della Giustina, do Assessor da Presidência, Ivandre Medeiros, do Diretor-Geral do TJ, Alberto Araguaci, Deputado Frederico Antunes, Representante da Assembleia Legislativa, do Desembargador Federal Aposentado Vilson Darós, Vice-Provedor da Santa Casa, e do servidor do Tribunal, Andre Carvalho, representante da ex-Presidente do Tribunal de Justiça, Desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Colunistas

https://www.osul.com.br/recursos-doados-pelo-tribunal-de-justica-do-rs-garantem-inauguracao-de-nova-area-do-laboratorio-de-patologia-da-santa-casa-de-porto-alegre/

Recursos doados pelo Tribunal de Justiça do RS garantem inauguração de nova área do Laboratório de Patologia da Santa Casa de Porto Alegre

2025-08-08