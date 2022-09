Rio Grande do Sul Rede Pampa é homenageada pelo Comando Militar do Sul

Por Redação O Sul | 21 de setembro de 2022

Reconhecimento é entregue a “personalidades, militares da reserva e a instituições civis em reconhecimento aos bons serviços prestados à corporação e à comunidade.” Foto: Divulgação Reconhecimento é entregue a “personalidades, militares da reserva e a instituições civis em reconhecimento aos bons serviços prestados à corporação e à comunidade.” (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O presidente da Rede Pampa, Alexandre Gadret, recebeu, em nome da Rede Pampa, o diploma de Colaborador Emérito do Exército. A homenagem, entregue em mãos pelo comandante militar do Sul, General Fernando Santana Soares no início de setembro, é um reconhecimento entregue a “personalidades, militares da reserva e a instituições civis em reconhecimento aos bons serviços prestados à corporação e à comunidade.”

Alexandre Gadret ressaltou, em sua fala, o compromisso da Rede Pampa com a divulgação de informações relevantes para o povo gaúcho. “É com grande honra que recebo este diploma que reforçará ainda mais o apoio e a admiração que tenho pelo Exército Brasileiro, bem como aumenta o compromisso da Rede Pampa de Comunicação em estar atenta a cada informação oriunda do Comando Militar do Sul que seja relevante ao povo gaúcho”. “Faz parte de nossa missão institucional informar nossos ouvintes, telespectadores, leitores e, cada vez mais, esta integração da sociedade civil com o mundo militar se faz necessária.”

“O trabalho do Exército, seja na manutenção da paz em nosso País, na preparação de jovens durante o serviço militar ou mesmo nas atividades de pronto emprego em tempos de paz precisa ser divulgado e valorizado por todos. Registro meus mais sinceros agradecimentos ao Exército Brasileiro, em nome do Comandante Militar do Sul, General Soares, por esta grande homenagem”, finalizou.

