Acontece Rede Pampa promove fórum para impulsionar a economia gaúcha na próxima quinta-feira, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 4 de novembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Evento discutirá o crescimento econômico do estado frente às necessidades do mundo contemporâneo. Foto: Alex Rocha/PMPA Crédito: Alex Rocha/PMPA Foto: Alex Rocha/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Possibilitar o aproveitamento de novas tecnologias e discutir estratégias para o crescimento econômico do Rio Grande do Sul de forma plural, abrangente e conectada às necessidades do mundo contemporâneo são algumas das intenções do Fórum Desafios para o Desenvolvimento e Financiamento da Economia Gaúcha. O evento acontece na próxima quinta-feira (9), das 14h30 às 18h, no auditório do Ministério Público do RS, na capital do estado.

A abertura do evento ficará a encargo do governador Eduardo Leite, e o encerramento será conduzido pelo vice-governador Gabriel Souza. Durante a tarde, serão realizados dois painéis de uma hora e meia cada, com a participação de grandes nomes do poder público e do setor privado estadual e nacional.

O segundo painel do encontro terá a presença do presidente da DC Set Group, Dody Sirena, que espera contribuir para o debate com a expertise da sua empresa. “Como um empreendimento gaúcho atuando no Brasil e no exterior, queremos dividir com os presentes tantas informações da área do entretenimento, para impulsionar a economia gaúcha e criar novas oportunidades para o estado”, compartilha Sirena.

Voltado a autoridades, prefeitos do RS, secretarias de Desenvolvimento municipais, empresários e presidentes de instituições públicas, privadas e autarquias, o fórum é uma iniciativa da Rede Pampa, em parceria com o governo do Estado, Banrisul, Badesul, BRDE e Corsan.

As inscrições para o fórum são gratuitas e devem ser realizadas em forumdesenvolvimentors.com.br. Também no site está disponível a programação completa, com a lista de painelistas participantes.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/rede-pampa-promove-forum-para-impulsionar-a-economia-gaucha-na-proxima-quinta-feira-em-porto-alegre/

Rede Pampa promove fórum para impulsionar a economia gaúcha na próxima quinta-feira, em Porto Alegre

2023-11-04