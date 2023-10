Acontece Rede Pampa promove fórum sobre os desafios para o desenvolvimento da economia gaúcha

Por Redação O Sul | 16 de outubro de 2023

A iniciativa faz parte do Projeto RS Sustentável, em parceria com o governo do Estado, Banrisul e BRDE. Foto: Beto Rodrigues/O Sul Foto: Beto Rodrigues/O Sul

Com o objetivo de analisar e debater sobre o desenvolvimento econômico do Estado, o Fórum Desafios para o Desenvolvimento e Financiamento da Economia Gaúcha será realizado no dia 9 de novembro, às 14h30, no auditório do Ministério Público do Rio Grande do Sul.

O evento, promovido pela Rede Pampa através do Projeto RS Sustentável e com a parceria do governo do Estado, Banrisul e BRDE, abordará temas como o financiamento ao desenvolvimento, novas possibilidades de investimento e o aproveitamento de tecnologias e estratégias para o crescimento econômico plural.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas pelo site https://forumdesenvolvimentors.com.br/. O debate também poderá ser acompanhado de forma on-line pelo canal da TV Pampa no YouTube ou pela transmissão ao vivo da Rádio Liberdade (83,3 FM e 99,7 FM). Dois programas sobre o encontro irão ao ar na TV Pampa nos dias 14 e 15 de novembro, bem como um caderno especial na edição do Jornal O Sul do dia 20 de novembro.

