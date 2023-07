Rio Grande do Sul Redução das alíquotas de ICMS repercutem nos indicadores do primeiro semestre do Rio Grande do Sul gerando queda nas receitas

Resultado orçamentário apresentado no RS Contábil também foi impactado pelo aumento na despesa com pessoal

A edição de junho do RS Contábil, divulgada nesta quinta-feira (27), apresenta os principais indicadores extraídos do RREO (Relatório Resumido da Execução Orçamentária) do 3º bimestre de 2023, publicado no Diário Oficial do Estado. Além disso, apresenta também o comparativo com o mesmo período do exercício anterior.

O RS Contábil, é um demonstrativo mensal que objetiva melhorar a transparência a partir da apresentação, de forma simples e gráfica, dos principais dados constantes em demonstrações contábeis e fiscais do Estado, além de relevantes dados gerenciais. O documento é elaborado pela Cage (Contadoria e Auditoria-Geral do Estado), por intermédio da Divisão de Informação e de Normatização Contábil.

Em razão das alterações da Lei Complementar nº 194/2022, e repercussão nos demais indicadores do Estado, registrou-se queda nas receitas, sobretudo a redução de R$ 811 milhões de ICMS em relação a 2022.

Apesar disso, as projeções para os próximos meses são mais animadoras, visto que em julho, após alguns meses de negociações, foi iniciado o ressarcimento aos Estados pelas perdas de arrecadação com o ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) em 2022, em razão das leis complementares federais 192 e 194/2022. O Rio Grande do Sul receberá, por meio do Ministério da Fazenda, R$ 3,02 bilhões em abatimento das parcelas da dívida com a União de 2023 a 2025.

A primeira parcela foi compensada em 3 de julho. “A compensação é fundamental para que o Estado recomponha parte do que perdeu em 2022, tendo, dessa forma, maior tranquilidade para seguir com a prestação dos serviços e com a agenda de investimentos primordiais para o povo gaúcho”, declarou a secretária da Fazenda, Pricilla Santana.

A Receita Corrente Líquida, que considera 12 meses, apresentou relevante perda, passando de R$ 54,5 bilhões (no período encerrado em junho de 2022) para R$ 52,3 bilhões ao final desse bimestre. A Receita Líquida de Impostos e Transferências – que é base de apuração dos mínimos constitucionais de Saúde e Educação e soma somente a arrecadação acumulada até o bimestre – totalizou R$ 21,5 bilhões, contra R$ 22,2 bilhões no ano anterior.

A diminuição na receita e o aumento na despesa, principalmente de pessoal, reduziram os resultados primário – importante indicador que evidencia o impacto da política fiscal nas contas públicas, pois exclui as receitas e despesas financeiras (juros) – e orçamentário no terceiro bimestre de 2023, quando comparados com igual período de 2022.

Outro indicador impactado foi o limite de 95% da despesa corrente em relação à receita corrente, previsto no artigo 167-A da Constituição Federal – chegando ao percentual de 93,56% em 2023, superior aos 89,92% apurados no fechamento de junho de 2022.

Segundo contador e auditor-geral do Estado adjunto, Felipe Bittencourt, dentre os fatores que impactaram o resultado orçamentário do primeiro semestre de 2023, que foi R$ 2,6 bilhões abaixo do apurado no mesmo período do ano passado, está a entrada da receita da privatização da Sulgás ocorrida em janeiro de 2022, de R$ 955 milhões.

“Além disso, esses números foram afetados pela queda da Receita Tributária Líquida (- R$ 341 milhões) e pelo aumento na despesa com pessoal, no valor de R$ 1,8 bilhão, em consequência da reestruturação de cargos no projeto de modernização da estrutura do Estado e do reajuste do piso do magistério – aprovados, respectivamente, em dezembro de 2022 e abril de 2023”, disse Bittencourt.

