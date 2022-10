Flávio Pereira Reeleito, Jair Bolsonaro terá maioria no Senado para pedir impeachment de ministros do STF

Por Flavio Pereira | 4 de outubro de 2022

Presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, e o senador eleito pelo RS, vice-presidente general Hamilton Mourão. (Foto: Reprodução)

Um discurso que o presidente Jair Bolsonaro fez no primeiro turno, pedindo aos eleitores que votassem em senadores e deputados aliados, produziu resultados: ele conseguiu eleger uma base importante no Congresso Nacional.

O mais importante: a reeleição do presidente Jair Bolsonaro no dia 30, dará a ele nos próximos quatro anos, a possibilidade de destituição, via impeachment pelo Senado, de ministros do STF. Os números que emergiram da eleição de domingo deixam clara a força de Bolsonaro no Senado a partir de 2023: Dos 27 senadores eleitos neste domingo, 20 apoiam Bolsonaro ou têm alguma ligação com ele. O primeiro passo, será a eleição de um presidente do Senado afinado com o presidente da República para dar impulso a pedidos de impeachment de ministros do STF, matéria de competência do Senado Federal.

PP gaúcho discute apoio a Onyx ou Eduardo

O PP gaúcho vai resolver nos próximos dias, em reuniões com suas lideranças, prefeitos e vereadores, um dilema: o partido integrou a base do governo de Eduardo Leite e a ainda mantém dezenas de cargos de confiança na gestão do atual governador Ranolfo Vieira. Agora, terá de decidir entre o apoio a Onyx Lorenzoni (PL) ou Eduardo Leite (PSDB) na eleição do segundo turno. A tendência será pelo apoio oficial a Onyx para o partido não se dissociar da sua base, que majoritariamente é simpática ao presidente Jair Bolsonaro, que apóia a eleição de Onyx Lorenzoni. O primeiro encontro acontece nesta terça-feira, em Porto Alegre.

Presidente da Câmara quer regulamentar pesquisas eleitorais

A sequência de erros grosseiros e tentativas de indução aos eleitores, num evidente conluio entre órgãos de imprensa e institutos de pesquisa, levou o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), a criticar as pesquisas de intenção de voto. Ontem, o deputado Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, afirmou que deseja votar no Congresso a regulamentação das pesquisas eleitorais. Ele citou apenas um exemplo:

“Nós tínhamos pesquisas que mostravam o Tarcísio (candidato ao governo em São Paulo) 10 pontos atrás e a realidade da eleição mostra o Tarcísio na frente. As votações e expressões da população brasileira deixam claros que as empresas de pesquisa não devem ser usadas para conduzir o eleitorado.”

Deputado mais votado do Paraná, Deltan anuncia apoio a Bolsonaro: “Corruptos, vocês não vencerão”

Segundo deputado mais votado da história do Paraná, Deltan Dallagnol (Podemos) declarou ontem apoio a Jair Bolsonaro no 2º turno. Deltan, ex-coordenador da força-tarefa da Operação Lava-Jato e ex-procurador da República, foi o deputado federal mais votado no Paraná. Ele recebeu 344.917 mil votos, bem à frente da segunda colocada, Gleisi Hoffmann (PT), que teve cerca de 261,2 mil. A declaração de apoio a Bolsonaro feita ontem:

“Corruptos, vocês não vencerão. Eu agora vou fazer oposição à candidatura do Lula ou ao seu governo por sete razões: mensalão, petrolão, aumento da violência, saque às estatais, defesa da censura, apoio a ditaduras e a maior crise econômica da história. No segundo turno meu voto vai ser em Bolsonaro, contra Lula e o PT. Nós precisamos unir o centro e a direita no Congresso em torno do combate à corrupção.”

