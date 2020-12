Porto Alegre Regras de enfrentamento ao coronavírus ficam mantidas até segunda-feira em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 30 de dezembro de 2020

Capital gaúcha atingiu a marca de mais de 300 mil testes na rede pública e privada. Foto: Cristine Rochol/PMPA Capital gaúcha atingiu a marca de mais de 300 mil testes na rede pública e privada. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

A Prefeitura de Porto Alegre mantém, até segunda-feira, 4 de janeiro, as mesmas regras já existentes no município para o combate à pandemia da Covid-19. O Decreto 20.887 será publicado em edição extra do Diário Oficial de Porto Alegre nesta quarta-feira (30), mesmo dia em que o Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus realizou seu último encontro de 2020. Entre os assuntos abordados na reunião virtual, esteve a revisão dos números de leitos de UTI criados durante os últimos meses – 300 leitos de UTI e 147 de enfermaria.

O reforço da política de testagem no município com a ampliação do público alvo para todos os contatos com casos confirmados também foi tema ressaltado no balanço. Nesta semana, a capital gaúcha atingiu mais de 300 mil testes na rede pública e privada. Como resultado das políticas de enfrentamento à Covid-19, Porto Alegre teve a menor variação de óbitos em 2020, em relação a 2019, entre as capitais com mais de 1 milhão de habitantes.

Quanto aos indicadores, observou-se uma redução nas duas últimas semanas em casos confirmados (foram 4,7 mil entre 7 e 13 de dezembro ante 3,6 mil entre 14 e 20 de dezembro) e em pessoas procurando atendimento nas tendas e unidades de saúde por síndrome gripal (3,4 mil entre 7 e 13 de dezembro e 2,1 mil entre 21 e 27 de dezembro). No entanto, o número de pessoas confirmadas para Covid-19 em UTIs ainda permanece elevado. Nesta quarta-feira, são 317 pessoas.

Esses dados, segundo a prefeitura, podem indicar uma redução da circulação do vírus na cidade ou significar apenas uma mudança de padrão na busca de atendimento devido aos feriados. O cenário atual exige a manutenção de cautela, mas aponta para uma possibilidade futura de redução de demanda nas próximas semanas.

Capital atualiza dados da pandemia

A SMS (Secretaria Municipal de Saúde) registrou o total de 77.272 casos confirmados de pacientes com coronavírus em Porto Alegre até esta quarta-feira. Entre esses, 66.752 pessoas se recuperaram da doença e 1.861 morreram. Também estão confirmados 194.028 casos negativos e outros 12.325 estão em análise.

