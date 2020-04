Notas Brasil Regras estaduais de isolamento devem prevalecer sobre municipais

Por Redação O Sul | 3 de abril de 2020

Havendo conflitos entre as decisões administrativas, devem prevalecer as regras estaduais sobre as municipais. Com esse entendimento, a juíza Gilvana Mastrandéa de Souza, da Vara Única de Buri, determinou a suspensão de um decreto municipal que autoriza a reabertura do comércio não essencial em Buri durante a pandemia do coronavírus.

