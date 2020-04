Notas Brasil Governo interdita 47 barragens por falta de declaração de estabilidade

Por Redação O Sul | 3 de abril de 2020

A Agência Nacional de Mineração interditou 47 barragens por falta da Declaração de Condição de Estabilidade (DCE). A medida foi tomada após o encerramento, no último dia 31 de março, do prazo para entrega da documentação sobre a estabilidade das estruturas. As barragens ficaram automaticamente proibidas de receber novos aportes de rejeitos.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Notas Brasil