Mundo Rei Charles III está com câncer, informa o Palácio de Buckingham

Por Redação O Sul | 5 de fevereiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Ainda não foi revelado qual é o tipo de câncer. O rei passou por uma internação recente para tratar de um problema na próstata Foto: Reprodução (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Palácio de Buckingham afirmou nesta segunda-feira (05) que o rei Charles III está com uma forma de câncer. O rei passou por uma internação hospitalar recente para tratar de um problema na próstata – não era um câncer, mas sim um crescimento da próstata.

Nessa internação, um outro problema foi identificado, que é uma tipo de câncer. Ainda não foi revelado qual é o tipo. De acordo com a nota do palácio, ele já começou o tratamento. Os médicos recomendaram que ele adie algumas atividades públicas, mas ele deve seguir com algumas obrigações ligadas aos deveres do Estado e trabalho “de escritório”.

Tratamento de próstata

No dia 26 de janeiro, a rainha Camilla disse que o rei estava “bem” após dar entrada no hospital London Clinic para realizar uma cirurgia de próstata. Segundo uma nota do Palácio de Buckingham daquele dia, foi um um “procedimento de correção” para tratar um aumentado de próstata.

“Sua majestade gostaria de agradecer a todos que enviaram suas boas energias ao longo da última semana e está encantado ao saber que seu diagnóstico está tendo um impacto positivo na conscientização sobre a saúde pública”, afirmou o Palácio de Buckingham no comunicado de 26 de janeiro.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/rei-charles-com-cancer/

Rei Charles III está com câncer, informa o Palácio de Buckingham

2024-02-05