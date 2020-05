Mundo Reino Unido inicia flexibilização após sete semanas de restrições

Por Redação O Sul | 13 de Maio de 2020

As pessoas que não conseguem trabalhar em casa foram encorajadas ao ir ao trabalho se ele estiver aberto Foto: Reprodução As pessoas que não conseguem trabalhar em casa foram encorajadas ao ir ao trabalho se ele estiver aberto. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O Reino Unido começa a flexibilizar nesta quarta-feira (13) as regras de isolamento por causa do novo coronavírus após mais de sete semanas de restrições. As pessoas que não conseguem trabalhar em casa foram encorajadas ao ir ao trabalho se ele estiver aberto. No entanto, recomenda-se que não se utilize transporte público.

Produção, construção e manufatura de alimentos estão entre os setores que podem ser abertos seguindo as novas orientações de segurança. Duas pessoas de famílias diferentes também podem se encontrar em ambientes externos, como parques, desde que fiquem a dois metros de distância.

O impacto econômico da pandemia provocou uma queda de 2% no PIB (Produto Interno Bruto) do Reino Unido no primeiro trimestre de 2020. Trata-se do retrocesso mais significativo desde o quarto trimestre de 2008, segundo o ONS (Escritório Nacional de Estatísticas).

