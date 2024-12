Política Relembre a operação “Punhal Verde Amarelo”, o plano para assassinar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes

Por Redação O Sul | 14 de dezembro de 2024

De acordo com as apurações, o plano para matar autoridades foi elaborado pelo general da reserva Mario Fernandes. (Foto: José Cruz/Agência Brasil)

Na decisão em que determinou a prisão do general Braga Netto, o ministro Alexandre de Moraes afirmou que provas obtidas pela Polícia Federal (PF) e um novo depoimento de Mauro Cid apontam que o militar obteve e entregou os recursos necessários para a organização e execução da operação “Punhal Verde e Amarelo”.

O plano “Punhal Verde e Amarelo” foi detalhado a partir de investigações da Polícia Federal no âmbito da Operação Contragolpe, que prendeu militares e um policial suspeitos de envolvimento no caso em novembro.

A operação previa o assassinato de autoridades – o presidente Lula; o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. A ação ocorreria como um desdobramento do golpe de Estado em 2022, caso ele fosse consumado.

Segundo Moraes, o relato de Mauro Cid, em audiência no Supremo em novembro, apontou que Braga Netto teria repassado dinheiro diretamente ao major Rafael de Oliveira. O recurso, que estava em uma sacola de vinho, serviria para as despesas necessárias à operação.

Para Moraes, há elementos que comprovam que o militar contribuiu – “em grau mais efetivo e de elevada importância do que se sabia anteriormente” – para o planejamento e financiamento das práticas ilegais.

“Há fortes indícios e substanciais provas de que, no contexto da organização criminosa, o investigado WALTER SOUZA BRAGA NETTO contribuiu, em grau mais efetivo e de elevada importância do que se sabia anteriormente, para o planejamento e financiamento de um golpe de Estado, cuja consumação presumia, na visão dos investigados, a detenção ilegal e possível execução do então Presidente do TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL e Ministro do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com uso de técnicas militares e terroristas, além de possível assassinato dos candidatos eleitos nas Eleições de 2022, LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA e GERALDO ALCKMIN e, eventualmente, as prisões de pessoas que pudessem oferecer qualquer resistência institucional à empreitada golpista”, escreveu o ministro.

Investigações

De acordo com as apurações, o plano para matar autoridades foi elaborado pelo general da reserva Mario Fernandes, preso em novembro.

Ainda segundo os investigadores, os detalhes teriam sido apresentados a Braga Netto, em reunião na casa do ex-ministro de Bolsonaro em novembro de 2022.

A reunião foi em 12 de novembro, três dias antes da data escolhida para os crimes.

“A reunião contou com o tenente-coronel MAURO CESAR CID, o Major RAFAEL DE OLIVEIRA e o Tenente-Coronel FERREIRA LIMA, oportunidade em que o planejamento foi apresentado e aprovado pelo General BRAGA NETTO”, disse a PF.

Investigação da Polícia Federal aponta também que os golpistas previam colocar os generais Augusto Heleno, então ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), e Braga Netto como comandantes de um gabinete de crise como resposta às mortes das autoridades.

O plano previa envenenar Lula e Moraes e, em seguida, instituir o “Gabinete Institucional de Gestão da Crise”. Havia, inclusive, uma minuta pronta para a sua criação, documento encontrado com o general Mário Fernandes em 19 de novembro. As informações são do portal de notícias G1.

